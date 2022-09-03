Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 yenerek, 2'de 2 yaptı.

Karşılaşmanın ilk periyodunda sert savunma yapamayan iki takım da hızlı hücumlarla sayı üretti. Bulgaristan dış atışlarda sayı bulurken, pota altında rakibine karşılık veren A Milli Takım, periyodu 31-29 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Bulgaristan, hücumda istediği gibi oynayamayan ay-yıldızlı takım karşısında Vezenkov ve Dee Bost ile bulduğu basketlerle 14. dakikada 38-33 öne geçti. Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün basketleriyle oyuna ağırlığını koymaya çalışan A Milli Takım, kötü bir performans sergilediği savunmada ise rakibini durdurmayı başaramadı ve soyunma odasına 52-50 geride gitti.

Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan A Milli Takım, Cedi Osman ve Şehmus Hazer'in basketleriyle 26. dakikada 66-61 öne geçti. Bulgaristan dış atışlardaki etkili mücadelesiyle oyunda denge sağlamaya çalışırken, boyalı alanda skor bulan ay-yıldızlı takım, son çeyreğe 75-71 önde girdi.

Son periyoda da hızlı başlayan A Milli Takım, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle 34. dakikada 11 sayılık (73-84) fark yakaladı. Kalan sürede oyunun kontrolünü eline alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmadan 101-87 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki üçüncü maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak. Bulgaristan ise Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçında Karadağ'ı 72-68 mağlup eden ay-yıldızlı takım, Bulgaristan ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya ve Belçika'nın da yer aldığı grupta elde ettiği bu galibiyetle son 16 turuna çıkma adına önemli bir adım attı.

Yarın Gürcistan ile karşılaşacak

A Milli Basketbol Takım, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak

Tiflis Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den naklen yayınlanacak.

Furkan Korkmaz forma giymedi

A Milli Takım'da bel spazmı geçiren milli oyuncu Furkan Korkmaz, maçta forma giymedi.

Karşılaşma öncesinde salonda takımdan ayrı ısınma hareketleri yapan Furkan Korkmaz'ın tedbir amacıyla maçta görevlendirilmediği bildirildi.