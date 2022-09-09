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9 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Milli Takım çeyrek final için sahada

09 Eylül 2022, Cuma 12:54
A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın Fransa ile karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 13.00'te başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.

A Milli Basketbol Takımı, İspanya, Karadağ, Belçika, Bulgaristan ve Gürcistan ile yer aldığı A Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda ikinci tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Fransa ise Almanya, Macaristan, Slovenya, Litvanya ve Bosna Hersek ile bulunduğu B Grubu'nu aynı galibiyet ve mağlubiyetle üçüncü bitirerek son 16 turuna çıktı.

A Milli Takım yarın Fransa karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak.

Bu eşleşmeyi kazanacak takım, çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Son 16 turunda yarın Slovenya-Belçika, Almanya-Karadağ ve İspanya-Litvanya müsabakaları da yapılacak.

Shane Larkin'in durumu bugün belli olacak

A Milli Basketbol Takımı'nda elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle grup maçlarından sonra Türkiye'ye dönen Shane Larkin'in durumu bugün belli olacak.

Tedavisine başlanan yıldız basketbolcunun, Fransa maçında forma giyip giyemeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Fransa ile 50. randevu

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde yarın Fransa ile 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 49 maçın 16'sını Türkiye, 33'ünü de Fransa kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası finallerinde daha önce Fransa ile yaptığı 15 maçta ise 2 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşadı.

AA

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