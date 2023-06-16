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17 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Milli Takım'dan zorlu Letonya deplasmanında önemli galibiyet

16 Haziran 2023, Cuma 23:54
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etti.

10. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Merih’in savunma dışına uzaklaştırdığı topu ters tarafta Jurkovskis önünde buldu. Bu oyuncunun sert şutunda top savunmadan sekti, ardından önce Ciganiks’in sonra da Uldrikis’in şutlarında kaleci Mert ve savunma gole izin vermedi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada ev sahibi takım bir kez daha etkili geldi. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topa hareketlenen Uldrikis, Abdülkerim’den kurtuldu. Karşılamaya gelen Hakan’ın da ayağı kayınca ceza sahasında uygun pozisyon yakalayan Uldrikis’in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen yüksek topu Merih Demiral indirdi, altı pas önünde kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.

51. dakikada Letonya beraberliği yakaladı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Gutkovskis'in altıpas içine yaptığı ortada Emsis yakın mesafeden topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1

57. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Letonya'nın sağ kanattan uzun kullandığı kornerde, ay-yıldızlı futbolcular topu uzaklaştıramadı, arka direğe yükseltilen top Ciganiks'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Mert'ten seken ve yükseklik kazanan topu Hakan Çalhanoğlu, kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.

62. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha öne geçti. Orkun’un pasıyla Letonya ceza sahasında topla buluşan Cengiz, sağ çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2

69. dakikada Letonya beraberliğe yaklaştı. Savalnieks'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Oss kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

76. dakikada milli takım 3. gol şansını kullanamadı. Umut Nayir'in indirdiği topla sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın dar açıdan sert şutunda, kaleci Purins ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

89. dakikada Letonya'nın sol kanattan Savalnieks ile kullandığı serbest vuruşta, arka direğe seken topa Krollis kayarak dokundu, kaleci Mert son anda topu çizgi üzerinde kontrol etti.

90+4. dakikada Letonya beraberliği yakaladı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu önünde bulan Tobers'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 2-2

90+5. dakikada milli takım bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Barış Alper'in ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Purins'ten seken topu İrfan Can, arka direkte kafayla ağlara yolladı: 2-3

Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.

A Milli Futbol Takımı grup liderliğine yükseldi

Türkiye bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve grup liderliğine yükseldi. Grupta bir maçı eksik Hırvatistan 4 puanla ikinci sırada, sahasında Ermenistan'a 4-2 mağlup olan Galler ise 4 puan ve averajla 3. sırada yer aldı.

Ay yıldızı ekip gruptaki dördüncü maçını 19 Haziran Pazartesi günü Samsun'da Galler ile oynayacak.

Abdülkerim Bardakcı ilk maçında ilk golünü attı

A Milli Futbol Takımı formasıyla ilk maçına Letonya karşısında çıkan Abdülkerim Bardakcı, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Abdülkerim, karşılaşmanın 22. dakikasında attığı golle milli takımı 1-0 öne geçiren golü ağlara yolladı.

Türkiye, Letonya'yı son 2 maçta yendi

A Milli Futbol Takımı, Letonya ile oynadığı son iki maçı da kazanmayı başardı.

Letonya ile son iki maçını deplasmanda oynayan ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmalardan galip ayrılmayı bildi.

Milli Takım, Letonya ile yaptığı 7'si resmi, 2'si özel 9 maç sonunda ise toplam 3. galibiyetini elde etti.

Türkiye bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.

5 grupta 12 karşılaşma yapıldı 

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, B, C, D, H ve I gruplarında 12 maç oynandı.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, deplasmanda Letonya'yı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

A Milli Takım'ın golleri, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 61. dakikada Cengiz Ünder ve 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Ev sahibi ekip ise 51. dakikada Eduard Semsis ve 90+4. dakikada Kristers Tobers ile ağları sarstı. İlk golün sahibi Semsis, 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından 6 puan ve maç fazlasıyla grupta ilk sırada yer aldı.

Öne çıkan diğer maçlarda, Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti.

AA

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