Milli Takım, Ermenistan'la berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

6. dakikada Ermenistan atağında Dashyan'ın sağ çaprazdan ceza sahası dışında attığı sert şutta, kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi. 14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan Ermenistan savunmanın arkasına attığı topla buluşup, ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Chancharevich meşin yuvarlağı bloke etti. 24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın kaleci Chancharevich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta top, kale direğinin üzerinden auta çıktı. 33. dakikada Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası içinde buluştuğu topu Kerem Aktürkoğlu'na iletti. Kerem'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti. 39. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte Cenk Özkacar, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta gönderdi. 45+4. dakikada Bichakhchyan'ın ceza sahası dışından attığı şutta, top kaleci Mert Günok'un kontrolünde kale direğin yanından auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. AA

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