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24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Milli Takım, Faroe Adaları'na misafir olacak

24 Eylül 2022, Cumartesi 10:17
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında ​​​​​​​yarın Faroe Adaları'na misafir olacak.

Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Anatoliy Abdula olacak.

Ay-yıldızlı ekipte cezalı Cengiz Ünder ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yerine aday kadroya davet edilen Umut Bozok, Ravil Tagir, Cenk Özkaçar ve Berkay Özcan ise teknik direktör Stefan Kuntz'tan forma şansı bekleyecek.

Grupta sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve sahasında Litvanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, son maçında İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Milliler, bu puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Faroe Adaları ise 5 puanla 3. sırada yer alıyor. Gruptaki diğer maçta ise Lüksemburg, Litvanya'yı konuk edecek.

Stefan Kuntz ile 12. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 12. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 31 kez havalandırıp, kalesinde 12 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.

A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0, İzmir'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip son maçında ise İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı.

Türkiye 610. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihinde 610. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 332'si resmi, 277'si özel, toplam 609 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 260'ı deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 827 gol attı, kalesinde 871 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 609 karşılaşmanın 526'sını Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 609 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Faroe Adaları ile üçüncü maç

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.

Milli Takım, Faroe Adaları ile 4 Haziran 2022'de oynadığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçını ise 4-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekibe rakibi karşısında ilk galibiyeti getiren goller, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'dan geldi.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes)

Savunma: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Ravil Tagir (Westerlo), Kaan Ayhan (Sassuolo), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha-forvet: Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Serdar Gürler, Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Umut Bozok (Trabzonspor), Halil Dervişoğlu (Burnley)

AA

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