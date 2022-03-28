Milli Takım, İtalya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yarın oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşyehir Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan idmanda milliler, dar alanda pas çalışmasının ardından basına kapalı bölümünde İtalya maçının taktiği üzerinde durdu. Öte yandan hafif sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın kadrodan çıkarıldığı bildirildi. AA

Okunma Sayısı: 119

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.