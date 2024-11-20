"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Milli Takım, Karadağ'a 3-1 mağlup oldu

20 Kasım 2024, Çarşamba
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olan Türkiye liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan topladı. Galler ise son maçında İzlanda'yı 4-1 yenerek milli takımın 1 puan önüne geçti ve grup lideri olarak A Ligi'ne yükseldi.

İlk yarı

4. dakikada milli takım gole yaklaştı. Karadağ ceza sahasında topla buluşan Arda, rakibinden kurtulup yerden sert vurdu, kaleci Nikic ayaklarıyla golü engelledi.

28. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı uzun topla Karadağ ceza sahasında topla buluşan Kenan, penaltı noktası önündeki Kerem'e pasını attı. Kerem'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

29. dakikada Karadağ öne geçti. Karadağ savunmasında Vukcevic'in uzun topunu kontrol eden ve ceza sahasına giren Krstovic, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

32. dakikada ev sahibi takım yine etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Jovetic, ceza sahasına giren Jankovic'e pasını attı. Jankovic'in yakın mesafeden şutunu kalesini zamanında terk eden Mert kornere çeldi.

37. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol eden Orkun'un ceza sahasına yerden gönderdiği topa Kenan gelişine vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

45. dakikada Karadağ bir kez daha öne geçti. Jankovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Krstovic'in çok sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Karadağ'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'e ortaladı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

52. dakikada Mert Müldür'ün uzun pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Kenan Yıldız, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak savunma son anda araya girerek topu kornere yolladı.

72. dakikada milliler gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan İsmail Yüksek'in düzeltip yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

73. dakikada Karadağ farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Gasevic'in ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasında yükselen Krstovic, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 3-1.

Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

Türkiye, A Ligi için play-off oynayacak

A Ligi'ne doğrudan çıkma şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

Türkiye, A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'tan biriyle 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında eşleşecek ve play-off maçına çıkacak.

Çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek play-off maçları mart ayında oynanacak. Play-off'u geçen ekip A Ligi'nde mücadele edecek.

Krstovic hat trick yaptı

Karadağ Milli Takımı'nda Nikola Krstovic, Türkiye karşısında hat trick yaptı.

Takımının 3 golüne imza atan Krstovic, grupta oynanan ilk 5 maçta golü bulunmuyordu.

Kenan Yıldız ilk resmi golünü attı

Kenan Yıldız, A Milli Takım formasıyla ilk resmi golünü Karadağ'a attı.

Mücadelenin 37. dakikasında fileleri havalandıran Kenan, ay-yıldızlı ekibe 1-1'lik beraberliği getiren golü attı.

Kenan, A Milli Takım formasıyla ilk golünü ise Almanya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında atmıştı.

Saha zemini tarlayı andırdı

Karadağ-Türkiye maçının oynandığı Niksic Şehir Stadı'nın kötü zemini futbolcuları oldukça zorladı.

Kötü saha zemini, yağışın da etkisiyle iyice ağırlaştı. Futbolcular bozuk zeminde bazen seken, bazen de takılan topu kontrol etmekte zorlandı.

UEFA ilk olarak Karadağ-Türkiye maçının Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacağını açıklamış ancak bu stadın bozuk zemini gerekçe gösterilerek karşılaşma Niksic Şehir Stadı'na alınmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Karanlık bir kavşaktayız

    Mülâkat torpilin diğer adı

    Problemler, adalet ve eşitlik temelinde çözülmeli

    İktidar emekliyi kara kışa mahkûm etti

    “Tarım millî güvenlik kadar önemlidir, stratejiktir”

    Et fiyatlarındaki artış alarm veriyor

    Milli Takım, Karadağ'a 3-1 mağlup oldu

    İsrail mahpuslara işkence yapıyor

    Filistin: Katliamın sorumlusu ABD yönetimi

    Filistin’de El Halil uyarısı

    Kuzey-Güney Kore gerilimi tarihteki en kötü seviyesinde

    Rusya, balistik füze saldırısı olursa nükleer silahla cevap verecek

    Zorlu koşullarda saatler boyunca çalıştırılıyorlar! 160 milyon çocuk okul yerine işe gitmek zorunda kalıyor!

    Ekvador'da 2 aylık acil durum ilan edildi

    İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlendi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Hizbullah: Tel Aviv'deki hassas askeri noktalara saldırdık

    Rize'nin Çayeli ilçesindeki heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    ABB'nin skandal konser harcamalarına ilişkin tartışma büyüyor

    Laiklik dindara da dinsize de ilişmez

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adaleti merkezde tutmak vazifesi
    Osman ZENGİN

    Bayram Yüksel Ağabeyi hatırlarken
    M. Latif SALİHOĞLU

    Asıl dava konusu-1
    Süleyman KÖSMENE

    Arz-ı Mev’ud denen şey nedir?
    Cevher İLHAN

    “Yeni açılım”ın “dış cephe operasyonu”
    Ali FERŞADOĞLU

    Hukukları muhafaza vazifemiz
    Genel

    Milli Takım, Karadağ'a 3-1 mağlup oldu
    Faruk ÇAKIR

    Tabelada israf var
    Genel

    İktidar emekliyi kara kışa mahkûm etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.