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23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Milli Takım, Letonya'yı ağırlayacak

23 Şubat 2023, Perşembe 13:10
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. maçında yarın Letonya'yı konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.

Milli takım, ikinci turda oynadığı 4 maçta bir galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmayan Türkiye, takımların ilk aşamada elde ettiği galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8 maçın 3'ünü kazandı, 5'inden mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 11 puanla 4. sırada bulunuyor.

Elemelerde çıktığı 8 müsabakada 7 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan lider Letonya ise turnuvaya katılmaya hak kazandı.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Letonya 111-85 kazanmıştı.

Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası bileti alacak.

Aday kadro

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Furkan Haltalı (Anadolu Efes), Yiğit Arslan (Bahçeşehir Koleji), Okben Ulubay, Ömer Can İlyasoğlu (Beşiktaş Emlakjet), Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Lassa), Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu, Berke Büyüktuncel (TOFAŞ), Erkan Yılmaz (Türk Telekom).

17. kez randevu

Türkiye ile Letonya, 17. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım, ilk kez 1966'da hazırlık turnuvasında karşı karşıya geldi. Bu müsabakadan Letonya 83-63 galip ayrıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Letonya arasındaki son randevu ise 25 Ağustos 2022'de gerçekleşti. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçı ev sahibi takım 111-85 kazandı.

Türkiye, Letonya ile oynadığı 16 maçın 10'unda rakibine üstünlük kurarken, 6'sında ise sahadan mağlup ayrıldı.

AA

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