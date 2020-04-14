Mısırlı futbolcu Elneny’den Kur’an-ı Kerim’li paylaşım

Beşiktaş'ın Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny, koronavirüs salgını yüzünden evden çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Ataşehir’deki evinde liglerin yeniden başlamasını bekleyen Elneny, Mısırlı hayranlarına Kuran-ı Kerim okuduğu anların fotoğrafını paylaştı. 11 Temmuz 1992 tarihinde Mısır'ın Mahalla kentinde dünyaya gelen Mohamed Elneny, henüz 6 yaşındayken Mısır'ın köklü kulüplerinden El Ahly'nin alt yapısında futbola başladı, 2010 yılında yine Mısır takımı olan Arab Contractors'a transfer oldu. 3 yıl Arab Contractors'da top koşturan oyuncu, 2013 yılında Basel'in dikkatini çekmiş ve yarım sezonluk kiralandı. Basel'de gösterdiği performansın ardından İsviçreli kulübün 640 bin euro bedelle satın alma opsiyonunu kullandığı Elneny, 3 yıl boyunca burada forma giydi.2016 yılının ara transfer döneminde Arsenal tarafından 12 milyon 500 bin euro bedelle kadroya katılan Mısırlı oyuncu, 2019-2020 sezonu için Beşiktaş'a kiralandı. 1,79 boyundaki Elneny ön libero ve orta sahada oynuyor.

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