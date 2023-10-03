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3 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

03 Ekim 2023, Salı 13:00
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerindeki 3. deneyimini başkent ekibinde yaşayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Belözoğlu, Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'yle başlayan Eme Belözoğlu, Başakşehir Futbol Kulübünde 2 yıl görev aldı. Bu sezonun 4. haftasında Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu, kariyerine MKE Ankaragücü'nde devam edecek.

Emre Belözoğlu için bugün basın toplantısı düzenlenecek.

Teknik direktörlük hayatına Fenerbahçe'de başladı

Aktif futbolculuk kariyerinde elde ettiği başarılarla Türk spor tarihine geçen Emre Belözoğlu, teknik direktörlük hayatına Nisan 2021'de Fenerbahçe'de başladı.

Futbol bıraktığı Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonunda sportif direktör olan Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un takımdan ayrılmasından sonra son 10 haftada sarı-lacivertlilerin başına geçti. Fenerbahçe'yle 10 maça çıkıp şampiyonluğu kıl payı kaçıran Belözoğlu, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrıldı.

Medipol Başakşehir'le iyi bir dönem geçirdi

Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın istifasından sonra Ekim 2021'de Başakşehir'in başına geçti.

Ligin en alt sıralarından aldığı İstanbul ekibini sezon sonunda 4. yapan Emre Belezoğlu, takımına Avrupa biletini kazandırdı.

Geçen sezonu da Başakşehir'le geçiren ve takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynatıp, ligde 5. yapan Belözoğlu bu sezona ise istediği başlangıcı yapamadı.

İlk 3 maçta da Başakşehir'le puan alamayan Belözoğlu, 4. haftanın sonunda görevini bıraktı.

98 maçın 76'sını kaybetmedi

Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 98 maçın 76'sını kaybetmedi.

AA

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