"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

MKE Ankaragücü taraftarını sevindiren haber

30 Ocak 2020, Perşembe 20:02
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "SGK ve vergi dairesinden bugün yazıları aldık. Parasal işlemlerin tamamı bitti. FIFA'daki hakimin dosyayı imzalamasını bekliyoruz." dedi.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert, yaptığı açıklamada yerli ve yabancı futbolcuların Ankaragücü'nden alacak işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Vergi, SGK ya da KDV, bunların hepsi bitti. Sadece Anton Putsila ile ilgili biz pazartesi günü parasının tamamını yatırdık. Futbolcunun kendisiyle yazışmaları yaptık. Futbolcudan alacağının kalmadığı ve transfere engel olmayacağına dair yazıyı aldık. FIFA'daki hakimin dosyayı imzalamasını bekliyoruz." diye konuştu.

FIFA'dan gelecek yazıyla transfer yasağındaki tüm engellerin kalkmış olacağını vurgulayan Mert, "SGK ve vergi dairesinden bugün yazıları aldık. Parasal işlemlerin tamamı bitti." ifadesini kullandı.

Transfere ilişkin 10 gündür birebir çalışmalar yapıldığını dile getiren Mert, "Belirlediğimiz noktalar ve futbolcular ile ilgili 1-1,5 ay önce çalışmalar yapıldı. Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich'i aldık. Şu an antrenmanda. Geçen sene Norveç'in en iyi kalecisi seçilmiş. Sol sağ açık oynayan Gürcü forvet Saba Lobzhanidze, o da şu anda antrenmanda. Konrad Michalak, Polonyalı, Rusya liginde oynadı. Sağlık kontrolleri bitti. Yani, Ricardo Friedrich, Saba Lobzhanidze ve Konrad Michalak şu anda Ankara'da." diye konuştu.

Fatih Mert, bu gece 4 futbolcunun daha başkente geleceğini söyledi.

"Bunlardan ikisi santrafor, diğer ikisi de orta saha oyuncusu." diyen Mert, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarın biz işimizi tamamen, mesai ve transferin son saati gelmeden bitirmiş olacağız. Görünen şimdilik 7 oyuncu ama bu 8 de olabilir. Genç ve yerli futbolcular da olacak. Onlarla beraber 11-12'ye çıkabilir. Bazı futbolcularla da yolumuza devam etmeyeceğiz. Yerlilerden 3-4, yabancılardan da 3-4 futbolcu ile yollarımızı ayıracağız. Kiralık göndereceklerimiz, yine anlaşacaklarımız da var. İsimler belli."

AA

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu yanlıştan dönülsün

    Kimse yargının üstünde değil

    ‘İslâm karşıtı söylemin Brüksel’de yeri yok’

    Bahadın beldesindeki örnek uygulama takdir topluyor

    'Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 467 gösterici öldü'

    Yunan milletvekilinin ırkçı provokasyonunu kınıyoruz

    Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye karşıtı çirkin provokasyona uyarı

    MGK bildirisi açıklandı

    Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı: İçinde 27 Türk yolcu bulunuyor!

    Manisa yine sallandı

    THY, Çin'e uçuşlarını azaltacak

    Rusya, Çin sınırını kapattı

    Afganistan'dan İran'a: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz

    Tel Abyad'da terör saldırısı: 2 ölü

    ABD'den Rus bürokratlara yaptırım kararı

    AP, Brexit Anlaşması'nı onayladı

    'İzmir depreme hazır değil'

    Depremzedeler için toplanan yardım 80 milyon liraya yaklaştı

    Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK'de konuşacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Depremde de mi 28 Şubat kafası?
    Ahmet BATTAL

    Helâl sana TRT!
    Risale-i Nur'dan

    Zelzele gibi vakıalar, tesadüf oyuncağı değiller
    M. Latif SALİHOĞLU

    Korku devam ediyorsa...
    Süleyman KÖSMENE

    Cennet, alıştığımızda sıkıcı olur mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte temel kriter
    Genel

    Keyfî gazete yasağını mahkeme iptal etti
    Zekeriyya Kocalan

    Zelzele İlâhî bir ikazdır
    Cevher İLHAN

    Felâket üzerinden siyaset
    Genel

    18 bin kişi hacca kayıt yaptıramadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.