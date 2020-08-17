Muric Lazio yolcusu

KOSOVALI GOLCÜ VEDAT MURİÇ İÇİN FENERBAHÇE KULÜBÜ İLE 16 MİLYON AVROYA PRENSİPTE EL SIKIŞAN İTALYAN EKİBİ, 2 MİLYON AVROYU BULAN BONUSLAR İÇİN DE GARANTİ VERDİ.

İtalya Serie A’nın güçlü ekiplerinden Lazio’nun, uzun süredir kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmeler yürüttüğü Kosovalı forvet Vedat Muriç'in transferinde mutlu sona ulaştığı ileri sürüldü. Ünlü İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, Fenerbahçe'nin Lazio ile Vedat Muriç için kesin olarak anlaştığını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Lorenzo, "Lazio bu işi bitirdi. Fenerbahçe ile her konuda anlaştı. Bence büyük bir transfer, 16 milyon Euro ödeyecekler. Ayrıca zamana yayılan bonuslar var. Fenerbahçe için çok kârlı bir anlaşma oldu. Lazio, özellikle istediği bir oyuncuyu aldı. Vedat ile kesin anlaşma sağlandı. Sözleşme süresi ne kadar şu anda bilmiyorum. İki yıllık da olabilir, 4 yıllık da... Önümüzdeki günlerde açıklayacaklar; ama kesin olarak anlaştıklarını biliyorum. Vedat Muriç, İtalyan Ligi ve Lazio'da oynamayı çok istiyordu. Sonund bu hedefine ulaştı" dedi. Lorenzo di Caprio, Fenerbahçe'nin, Lazio'da ki Angolalı stoper Bastos'un transfer gündeminde olabileceğini ancak Vedat Muriç transferiyle Bastos'un olası transferinin birbirinden bağımsız olduğunu söyledi. Öte yandan İtalyan basını, Lazio’nun yeni sezonda 3-5-2 sistemi ile mücadele edeceğini ve forvette Vedat Muriç’in de yer alacağını grafiklerinde yer verdi. Bu arada Vedat Muriç’in İtalya’ya transferine olumlu bakan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un, Kasımpaşa’nın golcü oyuncusu Mame Thiam ile bir görüşme yaparak her konuda anlaştığı ileri sürüldü.

AVRUPA PEŞİNDEYDİ

Bir süredir Fenerbahçe'den forvet Vedat Muriç'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Lazio, mutlu sona ulaştı. İtalyan basını, Fenerbahçe ile Lazio'nun kesin anlaşmaya vardıklarını sayfalarına taşıdı. Vedat Muriç’in birkaç gün içinde sağlık kontrollleri için Roma’ya gideceği bildirildi.