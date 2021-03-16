Muslera 2024'e kadar Galatasaray'da: '3 yıl sonra futbolu bırakmayı düşünmüyorum'

Galatasaray'ın takım kaptanı Muslera, "Evim Uruguay'da 15 bin kilometre uzakta ama İstanbul ve Türkiye'de kendimi ikinci evimde yaşıyor gibi hissediyorum. Galatasaray benim ikinci ailem." dedi.

Galatasaray, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Klübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve takım kaptanı Fernando Muslera katıldı.

Törende yaptığı konuşmaya, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Erhan Önal’ın vefatı nedeniyle bütün camiaya başsağlığı dileyerek başlayan Mustafa Cengiz, "Muslera, yerli, yabancı, rakibimiz veya değil, herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu tip saygınlıkları lafla, birkaç kelimeyle alamazsınız. Bu bir yaşam tarzının yansımasıdır. Rakiplerimizin saygısını kazanmış bir isim. Kaptan gibi kaptan. Sevdiğimiz bir insan. 10 yıldır bizimle. Ligde tek takımla 300 maç barajını geçen ilk yabancı oyuncu. Aynı zamanda en çok kupa kazanan yabancı futbolcu. Sakatlık sürecinde yokluğunu şiddetle aradık. Bizim her şeyimiz Muslera. Kendisinden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Muslera ile uzun zamandır görüştüklerini kaydeden Abdurrahim Albayrak ise şöyle konuştu:

"Benim sağ kolum Muslera. Pandemi döneminde Selçuk İnan ile birlikte iki kaptan olarak tüm futbolcularla maaşlarda indirim yapılması konusunda konuşmalarını rica ettim. 'Başta ben indirim yapayım, arkadaşlara öyle söyleyim' dedi. Bu bir duruştur. İki oyuncu katılmadı ama Muslera'nın rolünü asla unutmayacağım, camia da unutmasın. Amerika'dan ciddi teklif geldiğine şahidim ama Muslera 'Ben Galatasaraylıyım. Futbolu burada bırakmak istiyorum' dedi. Taraflı tarafsız herkesin gönlüne taht kuran bu hareketiyle tekrar Galatasaraylıların gönlüne taht kurdu. Aldığı paradan büyük fedakarlık yaptı ve anlaşmayı sağladık. Kendisine teşekkür ediyorum. Uzun yıllar burada kalmasını temenni ediyorum."

Yusuf Günay da Muslera'nın çok özel bir insan olduğunu vurgulayarak "İş ahlakı olan bir sporcu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilebilecek bir kişilik. Sözleşme uzatmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Kendisi Galatasaray'ın efsanesi olmuştur. Umut ediyoruz uzun yıllar hizmet etmeyi sürdürür." değerlendirmesinde bulundu.

Muslera: Galatasaray benim ikinci ailem

Galatasaray'da kalarak doğru bir karar verdiğini belirten Muslera, "Kulüpte 10. senem. Birçok başkan, yönetici, takım arkadaşıyla çalıştım. Hepsinin bana kattığı birçok şey oldu. Evim Uruguay'da 15 bin kilometre uzakta ama İstanbul ve Türkiye'de kendimi ikinci evimde yaşıyor gibi hissediyorum. Galatasaray benim ikinci ailem. Sadece sporcu olarak değil, insanlık ve karakter anlamında da burada büyüdüm ve geliştim. Birçok başarılara imza attım. Bana gösterilen sevgi, saygı, yaklaşım beni çok etkiledi." yorumunda bulundu.

Transfer teklifi aldığını da doğrulayan Muslera, "Şu an en rahat hissettiğim yerde, evimdeyim. Daha farklı yerlerden teklif vardı. Belki bazı şeyler de olabilirdi ama ilk günden beri aklımda hep Galatasaray vardı. En baştan beri kafamda en ufak soru işareti yoktu. Çocuklarım da burada doğdu. Onlar da Türk sayılır. Üç sene daha bu güzel kulübe, bu güzel camiaya hizmet edeceğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı takımda 2011'den bu yana forma giyen 34 yaşındaki Muslera, beşer Süper Lig ve TFF Süper Kupa ile 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Sorular

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninin ardından Mustafa Cengiz ve Uruguaylı file bekçisi, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Mustafa Cengiz, Christian Luyindama, Marcao, Mustafa Muhammed'in sözleşmeleriyle ilgili bir soru üzerine, "Bizim değer verdiğimiz futbolcular. Eşik, taban, tavan fiyat yok, o anda kulübün mali yapısına bağlı. Bütün bunlar ciddi faktörler. Bir yapılandırma da imzalayacağız. Ana şartlardan biri bütçemizi önemli ölçüde düşürmek. Ben tekrar Muslera'ya teşekkür ediyorum. Maaşını 3 milyon 750 bin Avrodan 2,5 milyon Avroya indirdi. Müthiş bir indirim. Pandemide de önderlik yaptı, gerçek kaptanlık yaptı bize. 3 kuruşun peşine düşmedi. Kendisine çok iyi teklifler olmasına rağmen. Bize ihtar çekmedi." diye konuştu.

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak da bu soruyla ilgili, "Luyindama ve Marcao ile görüşmelerde sona yaklaştık. İnşallah onların imzalarını da başkanımızın önüne götüreceğiz. Mustafa Muhammed'de bütün opsiyon Galatasaray'ın elinde. Her şey Galatasaray'ın menfaati doğrultusunda imzalandı. Mustafa Muhammed Galatasaraylıdır, böyle devam edecek. Hiçbir sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Belhanda yönetimin aldığı bir karar"

Mustafa Cengiz'in Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin yönetimin kararı olduğunu kaydetti.

Cengiz, bazı çevrelerin yönetimle teknik direktör Fatih Terim'i karşı karşıya getirmeye çalıştığını savunarak, "Bizim onay makamımız genel kuruldur. Hocamızın her şeyle ilgili bilgisi var, asla bir sorunumuz yok. Hocamızı da zor duruma düşürmeye çalışıyorlar. Hocamız bu tuzağa düşmedi." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruya Başkan Cengiz, "İki takım da değerli rakibimiz, ikisinin de üzülmemesini dilerim. Rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa biz o kadar güçlü oluruz. İkisi de üzülmesin. Orta yolu bulsunlar." şeklinde esprili bir cevap verdi.

Muslera: 3 yıl sonra futbolu bırakmayı düşünmüyorum

Fernando Muslera, Galatasaray'a şampiyonluklar, kupalar, başarılar kazanmak için geldiğini belirterek, "Önümüzde 3 yıl daha var. Kaç tane kupa varsa hepsine talibim. Belirli bir sayı vermem doğru olmaz. Maksimum ne varsa bütün kupaları kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Deneyimli file bekçisi, 43 yaşındaki Gianluigi Buffon'un örnek verilmesi ve aktif kariyerini noktaladıktan sonraki planlarıyla ilgili soruyu şöyle cevapladı:

"Buffon çok güzel bir örnek. Ben de 3 yıl daha sözleşmemi uzattım. 3 yıl sonra futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Bir yandan da çok fazla gelecek hakkında konuşmayı seven bir yapım yok. Bu zamana kadar Galatasaray'a önemli hizmetlerim oldu, beraber birçok kupa kazandık. Bu üç yıl boyunca da maksimum ne kazanabilirsek onu hedefliyorum. Bitirdikten sonra belki sportif direktörlük, belki antrenörlük, belki kaleci antrenörlüğü, belki ülkeme giderim bütün günü plajda geçiririm onu da bilemiyorum. Kariyerimin sonunda ne yapacağıma karar vermiş değilim, tek odaklandığım nokta Galatasaray ve burada yaşayacağım başarılar."

"Türk kaleciliği iyi yolda, birçok yetenekli kaleci var"

Muslera, Türkiye'deki kariyerinde çok sayıda yetenekli isme karşı oynadığını ya da birlikte çalıştığını aktararak, "Hepsine büyük saygı duyuyorum. Kalecilik çok zor bir meslek, her pozisyonun bir telafisi var ama kalecilikte bir gün kahraman oluyorsunuz, bir gün en kötü oyuncu sizsiniz. Ortası yok, sizin yapacağın hatanın bir telafisi de yok." şeklinde görüş belirtti.

Muslera, en beğendiği kalecilerin sorulması üzerine, "Türk kalecilik tarihinin efsanelerinden biri olan Rüştü Reçber'i ilk sıraya yazabiliriz. Birçok yetenekli kaleci var. Rakip olarak oynadığım, takip de ettiğim Mert, Altay, Ersin, Uğurcan var. Uzun yıllar burada olduğum için Türk kaleciliğinin ne kadar iyi yolda olduğunu, geliştiğini görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Muslera, bu sezon kimin şampiyon olacağı sorusuna Türkçe, "İnşallah Galatasaray" yanıtını verdi.