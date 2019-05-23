Malatyaspor’un Faslı futbolcusu Issam Chebake, “Ailem Türkiye’yi çok seviyor ve ramazanı benimle geçirmek istediler. Beraber oruç açmak dinimizde önemli. Ailemle oruç açacağım için mutluyum” DEDİ.

EVKUR Yeni Malatyaspor’un Faslı futbolcusu Issam Chebake’nin babası Elkhalil ile kardeşi Mehdi takımın antrenmanını izledi. Issam Chebake, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ramazan ayında ailesinin kendisini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Ramazanın Müslümanlar için önemli olduğunu aktaran Chebake, “Ailem Türkiye’yi çok seviyor ve ramazanı benimle geçirmek istediler. Beraber oruç açmak dinimizde önemli. Ailemle oruç açacağım için mutluyum. Müslüman bir ülkede futbol oynadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bu müthiş bir duygu.” şeklinde konuştu. Chebake, kardeşinin de Fransa’da futbol oynadığını kaydetti. Issam Chebake’nin babası Elkhalil ise, “Oğlumla gurur duyuyorum. Futbolunu geliştirdi. Türkiye’ye geldiğimde, kendi ülkeme gelmiş gibi seviniyorum. Oğlumun Müslüman bir ülkede oynaması beni gururlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

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