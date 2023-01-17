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17 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

NBA'de forma giyen Alperen Şengün'den kariyer rekoru

17 Ocak 2023, Salı 20:09
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Los Angeles Lakers karşısındaki 33 sayılık performansıyla kariyer rekoru kırdı.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda Alperen Şengün'den LeBron James'in de formasını giydiği Lakers karşısında kariyer rekoru geldi. Los Angeles Lakers, konuk ettiği Houston Rockets'ı 140-132 mağlup etti.

Şengün, 33 sayı 15 ribaunt, 6 asist, 4 blok ile maçı tamamladı. Lakers karşısında gösterdiği performansıyla Şengün, maçta takımının sayı, ribaunt ve blok istatistiklerinde ilk sırada yer aldı.

Lakers'ta LeBron James, attığı 48 sayı ile sezon rekoru kırarak takımına galibiyet getirdi.

LeBron James, pazar gecesi Philadelphia 76ers'a karşı 35 sayı atarak NBA tarihinde 38 bin sayı barajını aşan ikinci oyuncu olmuştu. NBA kariyerinde şu ana kadar 38 bin 72 sayıya sahip LeBron James'in, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA'in tüm zamanların en skorer ismi olmasına sadece 316 sayı kaldı.​​​​​

NBA kariyerini 1989 yılında tamamlayan Kareem Abdul-Jabbar, NBA'de kaydettiği 38 bin 387 sayı ile hala tarihin en fazla sayı atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Tatum'dan 51 sayı ile sezon rekoru

Doğu Konferansı'nda Boston Celtics'in deplasmanda Charlotte Hornets'i 130-118 yendiği maçta Jayson Tatum'dan sezon rekoru geldi.

Tatum, kaydettiği 51 sayı ile sezon rekoru kırdı. Tatum, kariyerinde 7. kez 50 sayı barajını geçmeyi başardı.

Celtics, bu galibiyetle üst üste 7. maçından da galibiyet çıkarmış oldu.

Diğer maçta, Cleveland Cavaliers'ın New Orleans Pelicans'ı 113-103 yendiği maçta Cavaliers forması giyen Cedi Osman'dan 1 sayı geldi.

Sonuçlar:

Atlanta Hawks-Miami Heat: 121-113

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 113-103

New York Knicks-Toronto Raptors: 121-123 (uzatmalarda)

Washington Wizards-Golden State Warriors: 118-127

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 132-119

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 118-130

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 125-126

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 136-106

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 140-132

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