NBA'de sezon iptal edilmemeli

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligi tamamlamak istediklerini belirtti.

Yıldız basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sezonun iptal edileceğine yönelik haberleri yalanlayarak, "Bu kesinlikle doğru değil. Tanıdığım hiç kimse böyle bir şey söylemiyor." ifadelerini kullandı. Maçların iptal edilmemesi gerektiğini savunan LeBron James, "Güvenli olur olmaz sezonu bitirmek istiyoruz. Ben ve takımım hazırız." görüşünüpaylaştı. NBA karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta süresiz olarak askıya alınmıştı.

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