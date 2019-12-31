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31 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Ne Denizli, ne Şota, hiçbir teknik adamla görüşmedik

31 Aralık 2019, Salı 16:30
TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU, “GÜNDEMİMİZDE HERHANGİ BİR TEKNİK DİREKTÖR İSMİ YOK” DİYE KONUŞTU.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasına ilişkin, “Gelmiş olduğumuz noktada zaten ayrılmayı kafasına koymuş, kendisinde bu yönde bir düşünce oluşmuş. Dolayısıyla dün akşam divan başkanı ve genel sekreterimizle yaptığı görüşmede bunu ifade etmiş. Karşılıklı anlaşarak hocamızla yollarımızı ayırdık.” dedi.

Teknik direktör konusunda düşünceleri sorulan Ağaoğlu, “Bunla alakalı olarak çok büyük bilgi kirliliği, inanılmaz spekülasyon var. Şota hoca ile anlaşılmış, Mustafa Denizli anlaşılmış, yok falan hoca ile anlaşılmış şeklinde spekülasyonlar yapıldı. Bu bizim 24 saat içinde yaşadığımız bir süreç. Şu anda Trabzonspor’un gündeminde herhangi bir teknik direktör ismi yok.” dedi.  Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Saha içinde her türlü sorumluluğu alabilecek, yüklenecek tecrübede ve özveride oyuncularımız var. Takım kaptanı Jose Sosa. Takımda mücadele eden tecrübeli oyunculardan Mikel, Pereira var. Sosa bizim ileriye dönük teknik heyette görev almasını düşündüğümüz insanlardan biri. Hüseyin Çimşir, 1,5 senedir Ünal hocanın yardımcılığını yapıyordu. Kulübün içinde olan, yapıyı bilen bir hoca. Hiç kimsenin hiçbir şekilde endişesi olmasın, bu mücadele kaldığı yerden devam edecek.  Mevcut halimizle devam ediyoruz. Bu sorumluluğu taşıyacak sorumluluğun gereğini yerine getirecek yönetim kurulu.  Şu an itibarıyla sezon ortasında kolay kolay Trabzonspor’un bu yükünü taşıyacak hocayı bulmak o kadar kolay bir şey değil ama ihtimal dışı da değil. Henüz 24 saat içinde yaşamış olduğumuz türbülanstan sıyrılarak arayış içine girmiş değiliz, icra kurulunda bu konuyu tartışacağız.”

AA

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