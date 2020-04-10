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10 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Neden dünya yıldızı olamadım?

10 Nisan 2020, Cuma 12:00
KARİYERİNİ türkiye’de MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DE SÜRDÜREN BREZİLYALI ÜNLÜ FUTBOLCU ROBİNHO, HATALARI YÜZÜNDEN ASLA BAŞARILI BİR YILDIZ OLAMADIĞINI İTİRAF ETTİ.

Futboldaki kariyerini Türkiye’de Medipol Başakşehir’de sürdüren Brezilyalı ünlü futbolcu Robinho uzun futbol hayatında asla başarılı bir sporcu olamadığını söyledi.

Kariyerinde Real Madrid’e iki, İtalya’da Milan forması ile bir ve Brezilya Milli Takımı ile bir Dünya Şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu yaptığı hatalardan ders alamadığını itaraf etti. İspanyol “Marca”gazetesi ile yaptığı röportajda, özeleştiride bulunan Robinho,  bazen profesyonel olmayan olumsuz davranışlarının muhtemelen birçok unvana mal olduğunu söyledi. Hiçbir zaman süper star bir oyunu olamadığını belirten Robinho, “Karar vermeden önce olgunluk , net düşünme ve sonuçlarını düşünme yeteneğimden yoksundum. Bunu sadece yaş ve tecrübe verir ” diye konuştu. 

KİMSE YENİ PELE OLAMAZ

Halbuki Robinho 2005 yılında Brezilya’nın köklü kulübü Santos’tan İspanyol devi Real Madrid'e transfer olurken kendisi için sembol olan ünlü yıldız Pelé'ninkine benzer bir kariyer düşünüyordu. Robinho o günler için şunları söylüyor: “Bazı insanlar altın topu kazanmamı bekledi. Pele senin hakkında olumlu konuştuğunda herkes dinler. Ancak hiçbir zaman yeni Pele olamadım. Bundan sonra da kimse yeni Pele olamayacak.” 2008 yılında Premier Lig'de Manchester City'ye geçen Robinho daha sonra İtalya ve Çin'de top koşturdu. Ayrıca eski kulübü Santos'ta konuk oyuncuları izledi. Şimdi Türkiye’de önce Sivasspor ardından Medipol Başakşehir'de kariyerini sürdürüyor. 

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