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4 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Neymar, Suriyeli Hamis'e mesaj gönderdi

03 Mayıs 2020, Pazar 17:00
8 yaşındaki engelli Suriyeli Hamis’e, formasını giydiği Brezilyalı yıldız Neymar'dan görüntülü mesaj geldi. Neymar, "Selam Hamis, beni desteklediğin için teşekkürler, kalbim seninle ve ailenle" dedi.

Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Neymar, Brezilya takımı Santos'ta oynadığı dönemdeki formasıyla sokakta maç yaparken videosu çekilen Hatay'da yaşayan 8 yaşındaki Suriyeli engelli çocuğa görüntülü teşekkür mesajı gönderdi. Rejime ait savaş uçakları tarafından yaklaşık 2 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden ve tedavisinin yapılabilmesi için babasıyla geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde protez bacağına kavuşan Hamis el Gacir'in futbol sevgisi yüzünü güldürmeye devam ediyor. Daha önce İngiltere'de yaşayan bir hayırseverin, hayranı olduğu Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah imzalı bir krampon ve forma göndermesi sonrası çocuğun yaşadığı mutluluğu Anadolu Ajansı’nın duyurmasıyla Hamis'e çok sayıda destek mesajı geldi. Gacir'in, sokakta 11 numaralı Santos formasıyla futbol oynarken AA tarafından çekilen görüntülerinin ardından da PSG'nin yıldızı Neymar, aileyle sosyal medyadan iletişime geçti. Neymar, aileye görüntülü gönderdiği mesajında, "Selam Hamis, beni desteklediğin için teşekkürler, kalbim seninle ve ailenle. Allah sizi korusun, hoşça kal." ifadesini kullandı.

Neymar’ın MesajI aileyi mutlu etti

Hamis el Gacir, Neymar'ın mesajının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Protez bacakları olsa da futboldan ayrılamadığını anlatan Hamis, Neymar'ı çok sevdiğini belirtti. Neymar gibi futbolcu olmak istediğini aktaran Hamis, "Umarım okulumu bitiririm ve Neymar ile tanışırım, inşallah aileme yardımcı olur. Neymar'a çok teşekkür ederiz." diye konuştu. Santos takımının formasıyla görüntüleri çekilen Hamis'e, Brezilya kulübünden de davet gelmişti.

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