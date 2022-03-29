"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2022 SALI - YIL: 53

Nwakaeme ''en golcü'' sezonuna çok yakın

29 Mart 2022, Salı 11:00
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, 1 gol atması halinde Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak.

Bordo-mavili futbolcu, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla takımına önemli katkılar sağladı.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezonda 137 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken gol paslarıyla da takımına önemli katkı yaptı.

Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 24 mücadelede 11 gol attı.

Göztepe karşılaşmasında attığı golle 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan, ardından Çaykur Rizespor maçını boş geçen bordo-mavili futbolcu, Beşiktaş maçında gol atması durumunda en golcü sezonuna ulaşacak.

Gol attığı maçlarda 26 puan

Trabzonspor, Nwakaeme'nin gol attığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

Nwakaeme, bordo-mavili takımın sezonun ilk haftasında 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3. haftada 1-0 galip geldiği GZT Giresunspor maçı ile 4. haftada 2-2 biten Galatasaray karşılaşmasında birer kez fileleri havalandırarak toplam 4 gol attı.

Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili takımın sahasında ligin 11. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği ve 15. haftada Adana Demirspor karşısında 2-0 galip geldiği karşılaşmalarda 1'er gol daha kaydetti.

Nwakaeme, deplasmanda 4-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçındaki 2 golüyle bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 2 gol attı. 33 yaşındaki oyuncu, daha sonra ise 3-2 galip geldikleri Yukatel Kayserispor, 1-1 berabere biten Fenerbahçe ve 4-2 kazandıkları Göztepe maçlarında 1'er gol attı.

AA

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'daki kritik Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi

    "Şimdiden su kullanımımıza çok dikkat etmeliyiz"

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'teravih namazı' açıklaması

    Zelenskiy: Söylenecek kelime bulamıyorum

    Avrupa Birliği, Yahudi yerleşimcilerin şiddetine karşı uyardı

    Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatını da yasakladı

    Meteoroloji uzmanları uyardı: Afrika'dan mineralli çöl tozu geliyor

    'Gemilerimiz ve uçaklarımız teyakkuz halinde'

    Rusya ve Ukrayna'ya 'insani ateşkes' çağrısı

    İstanbul’da trafik işlemez duruma gelecek

    6 parti liderinden ortak mesaj: Birlikteliğimizi bozdurmayız

    'Erken seçim olsun, bu iktidar gitsin'

    Yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor

    Fiyat sorup gidiyorlar

    Gençlerin yüzde 75’i: Cumhur’a oy yok

    Nisan’da elektriğe zam mı var?

    Adil seçim için işbirliği şart

    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

    Açlık sınırı, asgari ücretin 675 lira üzerinde

    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman paneli
    Ahmet BATTAL

    Geçiş ve gülüş garantisi
    Osman ZENGİN

    Zor günlerin kahramanı; Hurşid Hoca
    Süleyman KÖSMENE

    Emredilenler bize yeter
    Genel

    'Erken seçim olsun, bu iktidar gitsin'
    Faruk ÇAKIR

    Her adımda hukuk ihtiyacı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İstanbul’da trafik işlemez duruma gelecek
    Ali FERŞADOĞLU

    Topyekün seferberlik gerekir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.