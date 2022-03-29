Nwakaeme ''en golcü'' sezonuna çok yakın

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, 1 gol atması halinde Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak.

Bordo-mavili futbolcu, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla takımına önemli katkılar sağladı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezonda 137 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken gol paslarıyla da takımına önemli katkı yaptı. Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 24 mücadelede 11 gol attı. Göztepe karşılaşmasında attığı golle 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan, ardından Çaykur Rizespor maçını boş geçen bordo-mavili futbolcu, Beşiktaş maçında gol atması durumunda en golcü sezonuna ulaşacak. Gol attığı maçlarda 26 puan Trabzonspor, Nwakaeme'nin gol attığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak 26 puan topladı. Nwakaeme, bordo-mavili takımın sezonun ilk haftasında 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3. haftada 1-0 galip geldiği GZT Giresunspor maçı ile 4. haftada 2-2 biten Galatasaray karşılaşmasında birer kez fileleri havalandırarak toplam 4 gol attı. Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili takımın sahasında ligin 11. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği ve 15. haftada Adana Demirspor karşısında 2-0 galip geldiği karşılaşmalarda 1'er gol daha kaydetti. Nwakaeme, deplasmanda 4-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçındaki 2 golüyle bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 2 gol attı. 33 yaşındaki oyuncu, daha sonra ise 3-2 galip geldikleri Yukatel Kayserispor, 1-1 berabere biten Fenerbahçe ve 4-2 kazandıkları Göztepe maçlarında 1'er gol attı. AA

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