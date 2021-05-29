Olimpiyatlar ertelenmez

Tokyo Valisi Koike Yuriko, iki aydan az süre kalan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yeniden ertelenmesinin zor bir seçenek olduğunu belirtti.

Japonya’da yeni tip koro- navirüs (Kovid-19) vak’alarının artış trendini koruması sebebiyle önceki gün olağanüstü halin (OHAL) 20 Haziran’a uzatılması sonrası Tokyo Oyunlarına yönelik endişeleri gündeme getirdi. Vali Koike, düzenlediği basın toplantısında, yeniden bir ertelemeye ilişkin “Temel anlamda sporcu motivasyonu ve fizikî kabiliyetler açısından tamamıyla farklı bir hal alır.” dedi. Koike, “Bir yıl erteleme sonucu fizikî gücünden motivasyona kadar sporcular yeniden adapte olmak zorunda. Yeniden erteleme zor bir durum.” diye konuştu. AA

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