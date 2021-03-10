Ozan: Liverpool'a giderek hayallerimi gerçekleştirdim

İNGİLTERE'DEKİ İLK GÜNLERİNDE YAŞADIKLARINI ANLATAN OZAN KABAK, "YENİ BİR DİLLE YENİ BİR ÜLKEYE TAŞINMAK HER ZAMAN ZORDUR. PREMİER LİG BENCE FUTBOLUN EN ÜST SEVİYESİ VE BURAYA ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUM" DEDİ.

İngİltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, lige adapte olarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti. Ozan, kulüp dergisine verdiği röportajda, Liverpool'a transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini aktardı. İngiltere'deki ilk günlerinde zorlandığını kaydeden 20 yaşındaki milli oyuncu, "Kış döneminde bir takıma katılmak, yeni takım arkadaşlarıyla oynamak ve yeni bir dille yeni bir ülkeye taşınmak her zaman zordur. Benim için de zor oldu." ifadelerini kullandı. Bundesliga'ya kıyasla Premier Lig'de seviyenin daha yüksek olduğunu belirten Ozan Kabak, "Bence futbolun en üst seviyesi ve buraya adapte olmaya çalışıyorum. Thiago, Firmino ve Shaqiri buraya gelmeden önce Bundesliga'da oynadı, teknik direktörümüz de Almanya'da görev yaptı. Onların tavsiyesini dinleyerek antrenman ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu. Liverpool'da birçok savunma oyuncusunun sakatlık yaşadığını hatırlatan Ozan Kabak, "Bir ay oldu ve şimdiden takımayerleştiğimi söyleyebilirim. Dürüst olmak gerekirse bu benim için büyük bir sorumluluk ama yapabilirim. Taraftarımızı mutlu etmek ve gururlandırmak istiyorum" yorumunu yaptı.

GELELİ BİR AY OLDU, TAKIMA HEMEN GİRDİM

Liverpool'da bu sezon birçok savunma oyuncusunun sakatlık yaşadığını hatırlatan milli futbolcu Ozan Kabak, "Bir ay oldu ve şimdiden takıma yerleştiğimi söyleyebilirim. Dürüst olmak gerekirse bu benim için büyük bir sorumluluk ama yapabilirim” diye konuştu.