Ozan Tufan koronavirüse yakalandı

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ozan Tufan, "Bugün yapılan Kovid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir idari personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. AA

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