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Pahalı oyuncu almam

06 Aralık 2020, Pazar 16:00
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminin kendileri için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “Yüksek rakamlarla oyuncu alacak durumumuz ve niyetimiz yok” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminin kendileri için stratejik öneme sahip olduğunu, bunu iyi kullanmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Terim, şunları kaydetti: "Birkaç maç sonra transfer başlayacak. Galatasaray olarak ocak aylarını iyi kullanan bir kulübüz. Ümit ederim bu sefer de iyi kullanırız. Kafamızda bazı şeyler var. Yüksek rakamlarla alacak durumumuz ve niyetimiz yok. Ancak bazı değişiklikler yapabiliriz. Oraya da (santrfor) oyuncu alabilirim. İlgilendiğimiz oyuncu da var. Kiralığa sıcak bakmıyorum. Belki 1,5 senelik kiralık bazı oyuncular için olabilir. Gidenler ve gelenlerle ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor. Bunu iyi kullanmayı düşünüyoruz. Galatasaray'a yakışan, istediği gibi, çok da anormal bir rakam harcamadan en tasarruflu bir şekilde en iyi oyuncuları alırız."

Diagne önemli bir golcü

Fatih Terim, 12. haftayı maç yapmadan geçirmelerinin dezavantaj olmadığını aktararak, "Devam etmek isterdik ama herkes 'bay'ı geçecek. Biz de 9-10 kişilik sakatlık ve milli takım dönüşü koronavirüs gadrine uğrayan bir takım olarak yaralarımızı saracağız. Daha çok çalışacağız, daha hazır olmaya bakacağız. 'İyi gidiyorduk ama ara vermeseydik' diyecek halimiz yok. Daha iyi olmalıyız, hazırlanmalıyız" şeklinde görüş belirtti. Son 3 lig maçında 5 gol atan Mbaye Diagne'nin performansını değerlendiren Terim, şöyle devam etti: "Diagne, önemli bir golcü. Şampiyon olduğumuzda da bize golleriyle katkıda bulunmuştu. Burada kötü bir maçından sonra size, 'Biraz zaman vermek lazım' demiştim. Geçen sezon kiralık sürecinde 10-11 aya yaklaşan futboldan uzaklaşma yaşadı. Futbol oynamadı. 10-11 ay futboldan uzak kalan her oyuncunun sahaya ideal şekilde dönmesi uzun sürer. Zaman Diagne'nin lehine işliyor. Daha çok mücadele edecek, güçlenecek. Yine goller atacağına inanıyorum."

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