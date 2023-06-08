Pendikspor'da Süper Lig sevinci

1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor karşılaştı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında hızlı gelişen Bodrumspor atağında Kenan Özer'in pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

16. dakikada Kenan Özer'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın kaleci Burak Öğür'ü de geçtikten sonra kaleye gönderdiği top direkten döndü. Savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta direğe de çarpan top üstten dışarı gitti.

27. dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahası içindeki Ahmed Ildız'ın yaptığı ortada Ali Aytemur'un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti. Hakem Abdulkadir Bitigen, Ali Aytemur'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Atışı 29. dakikada kullanan Regattin şutunda top filelerle buluştu: 1-0.

31. dakikada Pendikspor farkı 2'ye çıkardı. Regattin'in sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Thuram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

38. dakikada Bodrumspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Kenan Özer'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Hasan Hatipoğlu ters vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

Pendikspor'un 2-0 öne geçmesinin ardından Pendikspor kalesinin arkasındaki Bodrumspor tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Yabancı maddelerden biri Pendiksporlu futbolcunun tedavisi için sahaya giren bir görevliye isabet etti. Bodrumspor'un attığı golün ardından yine yabancı maddeler atıldı, bunun üzerine hakem Abdulkadir Bitigen anons yaptırdı.

Müsabakanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yanı

Karşılaşmanın 60. dakikasında Celal Dumanlı'nın göğsüyle indirdiği topla sol çapraz pozisyonda buluşan Musah Mohammed'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

62. dakikada korner direği yakınında Süleyman Özdamar, Görkem Bitin'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Müsabakadan 2-1 galip ayrılan Pendikspor Süper Lig'e çıktı.

Pendikspor kupasını aldı

Akhisar Stadı'ndaki müsabakanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Pendiksporlu futbolcular coşkularını kendilerini desteklemeye gelenlerle paylaştı.

Finalde kaybeden Bodrumsporlu oyunculara taraftarları moral verdi.

Kupa töreni için platforma hazırlandığı sırada Pendiksporlu taraftarlar sahaya indi. Birçok anons yapılarak seyircilerin sahayı boşaltması istendi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de taraftarlardan tribünlere dönmesi çağrısında bulundu.

Taraftarların sahadan çıkmaması nedeniyle geç başlayan törende hakemlere şiltlerinin sunulmasının ardından Pendiksporlu futbolcular ve teknik heyetin madalyaları verildi.

Kupanın takım kaptanlarına takdiminin ardından Pendiksporlu futbolcular, kupayla Süper Lig'e çıkmayı taraftarlarıyla kutladı.

Pendikspor'un teknik direktörü Özköylü: Süper Lig'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, pendikspor tarihine altın bir sayfa daha açıldığını kaydederek, Özköylü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene bu zamanlar ikinci ligden birinci lige yükselmenin mutluluğunu yaşarken, bugün aynı mutluluğu Süper Lig'e çıkarak yaşadık. Gerçekten çok önemli maçlar. Yani bu başarı nasıl oldu, nasıl geldi, 2 senede bu takım, buraya nasıl çıktı, bu başarı nasıl elde edildi? Bunun hakikaten anlatmak lazım. Örneklendirmek lazım. Türkiye'de bu tür örneklere çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunun ekonomik anlamda kaosa gittiği dönemlerde böyle yatırımcıların kulüpleri alarak doğru bir şekilde doğru planlamalarla takımlarını başarıya ulaştırması hem Türk futboluna büyük katkı oluyor. Hem bu işin içindeki emekçiler olarak bizler adına büyük bir şans oluyor. Çünkü her istediğimizin elimizin altında olduğu imkanlarımızın 4 kat olduğu bir kulüpte çalışma imkanı bulduk."

Özköylü, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, kulüp başkanı Mahmut Türkoğlu ve ekibine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Onlar bize çok büyük bir imkan sundular. Biz oyuncularımızla beraber bize verilen imkanları en iyi şekilde kullanarak bu takımı bugün Süper Lig'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyum, gururluyum. İki senede Süper Lig'e çıkan çok fazla takım olduğunu düşünmüyorum. Futbol tarihinde böyle bir başarıyı elde etmek de bizim adımıza ayrıca bir gurur. Bunun için oyuncularıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. "

Toplantı sonunda basın toplantı odasına gelen Pendiksporlu futbolcular, Osman Özköylü'yü ıslatarak, Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu burada sürdürdü.

Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: Oyuncularım 10 kişi kalmalarına rağmen çok istediler ama yetmedi

Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir ise müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, çok farklı hedeflerle çıktıkları bu sezonda Bodrum'u en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Pendikspor karşısında sadece 5 dakikalık bir süre oyundan koptuklarını belirten Taşdemir, "Oyuncularım 10 kişi kalmalarına rağmen çok istediler ama yetmedi. Eksik oynamamıza rağmen 4 pozisyon bulduk. Rüya gibi yaşadığımız bu ligi bitirdik. Buraya kadar gelen taraftarımızla aramızda çok güzel bağ var, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Karşılığında keşke onlara Süper Lig sevinci yaşatsaydık." dedi.

Taşdemir, Bodrumspor'la konuşmadan başka kulüple görüşmeyeceğini belirterek, hakem yönetiminin iyi olmadığını savundu.