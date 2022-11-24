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25 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup etti

24 Kasım 2022, Perşembe 21:45
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz, H Grubu'ndaki ilk maçında Gana'yı 3-2 mağlup etti. Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo, Gana'ya attığı golle, 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.

Portekiz ile Gana arasında oynanan karşılaşmada tüm gözler Ronaldo'nun üzerindeydi.

Karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat çevresine gelen Portekizli taraftarlar 7 numaralı Ronaldo formalarıyla tezahüratlara başladılar. Ronaldo ısınmaya çıktığında da statta büyük bir gürültü koptu. Karşılaşma başladıktan sonra da Ronaldo'nun ayağına her top geldiğinde Portekizli taraftarların sesi yükseldi.

Karşılaşmanın ilk net fırsatını da Portekiz, Ronaldo ile yakaladı. Yıldız futbolcu 10. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atamadı.

İlk yarıda Gana rakibini kendi yarı sahasında beklerken, Portekiz hızlı paslarla rakip yarı alanda boşluklar yakalamaya çalıştı. Çok net fırsatın olmadığı ilk yarıdan gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının başında da değişen bir şey yoktu. Portekiz daha çok pas yapan ve topa sahip olan taraftı. Ronaldo, Salisu ile rakip ceza sahasında girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı Ronaldo gole çevirdi. Bu golden sonra Gana riskleri alınca goller de üst üste geldi. Gana'nın beraberlik golünden 1 dakika sonra Portekiz Joao Felix ve Leao'nun golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakaladı.

Gana'nın 89. dakikada Bukari ile bulduğu gol maça bir kez daha heyecan getirdi. Karşılaşmanın 90+10. dakikasında Portekiz kalecisi Costa arkasındaki Ganalı oyuncuyu fark etmeyip topu önüne bıraktı, geriden gelen Bukari topu kaptı, son anda araya Portekiz savunması girdi. Gana son şansını da kullanamadı.

Cristiano Ronaldo tarihe geçti

Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo, Gana'ya attığı golle, 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.

Ronaldo, 2006, 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupalarının ardından 2022'de de gol atmayı başardı ve adını tarihe yazdırdı.

Gana ise Portekiz'e attığı gollerle Katar 2022'de gol atmayı başaran ilk Afrika ekibi oldu.

Portekiz bu galibiyetle gruptaki ilk maçlar sonunda liderliğe yükseldi, puansız Gana ise son sırada kaldı. Grupta Uruguay ve Güney Kore'nin 1'er puanı bulunuyor.

AA

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