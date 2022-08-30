Potada fikstür belli oldu

2022-2023 sezonu Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver ve mücadele edecek 16 takımın temsilcileri katıldı. Kurada, Aliağa Petkimspor, AE, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol, Konyaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka, Tofaş, Türk Telekom ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ekipleri yer aldı. 28 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla başlayacak sezonda ilk lig müsabakası 30 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye Kupası müsabakaları ise 13-19 Şubat tarihlerinde yapılacak. Sezon, 14 Mayıs Pazar günü sona erecek. Burada açıklamada bulunan TBF Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver, sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı. Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında Türk takımlarının önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Önver, "Avrupa kupalarında takımlarımız başarılı sonuçlar aldılar. Anadolu Efes ve Bahçeşehir Koleji şampiyon oldu, Bursaspor final oynadı. Avrupa'da bizleri gururlandıran takımlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Ardından geçilen kura çekimi sonrasında oluşan ilk hafta eşleşmeleri şöyle: AE-Galatasaray Nef Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkim Türk Telekom-Darüşşafaka Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji Tofaş-Onvo Büyükçekmece Basketbol Beşiktaş-Konyaspor Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor AA

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