Profesyonel liglerde 30. haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 30. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig, 26'ncı, 2. Lig 28'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. 3. Lig'de ise bir erteleme müsabakası yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş
Yarın:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray
14 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği
15 Mart Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Yarın:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor
16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor
19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor
14 Mart Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay
16.00 Menemenspor-Adanaspor
19.00 Bursaspor-Ankaraspor
15 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor
2. Lig
Beyaz Grup
14 Mart Pazar:
13.00 Zonguldak Kömürspor-Hekimoğlu Trabzon
14.00 Hacettepe-Şanlıurfaspor
14.00 İnegölspor-Niğde Anadolu
14.00 Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor
14.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor
14.00 Çorum-Sancaktepe
14.00 Manisa-Amed Sportif Faaliyetler
14.00 Sarıyer-Kahramanmaraşspor
14.00 Gümüşhanespor-Anagold 24Erzincanspor
Kırmızı Grup
14 Mart Pazar:
14.00 Turgutluspor-Etimesgut Belediyespor
14.00 Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor
14.00 Serik Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor
14.00 Bayburt Özel İdare-Eyüpspor
14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Tarsus İdmanyurdu
14.00 Pendikspor-Kırklarelispor
14.00 Mamak-Vanspor
14.00 Kırşehir Belediyespor-Pazarspor
14.00 Bodrumspor-Sakaryaspor
14.00 Sivas Belediyespor-Karacabey Belediyespor
3. Lig
4. Grup
21. Hafta
Yarın:
14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor
AA