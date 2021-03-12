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12 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Profesyonel liglerde 30. haftanın programı belli oldu

12 Mart 2021, Cuma 12:57
Süper Lig'de 30. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig, 26'ncı, 2. Lig 28'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. 3. Lig'de ise bir erteleme müsabakası yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

 

Süper Lig

Bugün:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor

16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor

19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor

14 Mart Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor 

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay 

16.00 Menemenspor-Adanaspor 

19.00 Bursaspor-Ankaraspor 

15 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor 

2. Lig

Beyaz Grup

14 Mart Pazar:

13.00 Zonguldak Kömürspor-Hekimoğlu Trabzon 

14.00 Hacettepe-Şanlıurfaspor 

14.00 İnegölspor-Niğde Anadolu 

14.00 Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor 

14.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor

14.00 Çorum-Sancaktepe 

14.00 Manisa-Amed Sportif Faaliyetler 

14.00 Sarıyer-Kahramanmaraşspor 

14.00 Gümüşhanespor-Anagold 24Erzincanspor 

Kırmızı Grup

14 Mart Pazar:

14.00 Turgutluspor-Etimesgut Belediyespor 

14.00 Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor 

14.00 Serik Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor

14.00 Bayburt Özel İdare-Eyüpspor 

14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Tarsus İdmanyurdu

14.00 Pendikspor-Kırklarelispor 

14.00 Mamak-Vanspor 

14.00 Kırşehir Belediyespor-Pazarspor 

14.00 Bodrumspor-Sakaryaspor

14.00 Sivas Belediyespor-Karacabey Belediyespor 

3. Lig

4. Grup

21. Hafta

Yarın:

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor 

AA

Okunma Sayısı: 87
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