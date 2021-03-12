Profesyonel liglerde 30. haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 30. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig, 26'ncı, 2. Lig 28'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. 3. Lig'de ise bir erteleme müsabakası yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig Bugün: 19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş Yarın: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük 16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor 19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray 14 Mart Pazar: 13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor 16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor 19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 15 Mart Pazartesi: 19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor TFF 1. Lig Bugün: 19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor Yarın: 13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor 16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor 19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor 14 Mart Pazar: 13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor 16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay 16.00 Menemenspor-Adanaspor 19.00 Bursaspor-Ankaraspor 15 Mart Pazartesi: 19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor 2. Lig Beyaz Grup 14 Mart Pazar: 13.00 Zonguldak Kömürspor-Hekimoğlu Trabzon 14.00 Hacettepe-Şanlıurfaspor 14.00 İnegölspor-Niğde Anadolu 14.00 Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor 14.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor 14.00 Çorum-Sancaktepe 14.00 Manisa-Amed Sportif Faaliyetler 14.00 Sarıyer-Kahramanmaraşspor 14.00 Gümüşhanespor-Anagold 24Erzincanspor Kırmızı Grup 14 Mart Pazar: 14.00 Turgutluspor-Etimesgut Belediyespor 14.00 Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor 14.00 Serik Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor 14.00 Bayburt Özel İdare-Eyüpspor 14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Tarsus İdmanyurdu 14.00 Pendikspor-Kırklarelispor 14.00 Mamak-Vanspor 14.00 Kırşehir Belediyespor-Pazarspor 14.00 Bodrumspor-Sakaryaspor 14.00 Sivas Belediyespor-Karacabey Belediyespor 3. Lig 4. Grup 21. Hafta Yarın: 14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor AA

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