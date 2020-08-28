Protestolar sebebiyle NBA'de 3 maç daha ertelendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında oyuncuların devam eden protestoları nedeniyle Denver Nuggets-Utah Jazz, Boston Celtics-Toronto Raptors ve Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks arasındaki maçlar da ertelendi.

NBA'den yapılan açıklamada, ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasının ardından Milwaukee Buckslı oyuncuların önderliğinde başlayan maçlara çıkmama protestosuna ilişkin bilgi verildi. NBA Başkan Yardımcısı Mike Bass, play-off turunda Denver Nuggets-Utah Jazz, Boston Celtics-Toronto Raptors ve Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks arasındaki maçların da erteleneceğini belirtti. Turnuvanın iki günlük zorunlu aranın ardından yeniden başlayacağına inandığını belirten Bass, "Umarım play-off turu aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Bu yönde umudumuz var. Yönetim olarak, bazı NBA oyuncuları ve takım yöneticileri ile bu konuları görüşmek için video konferans yapacağız. Bu görüşmelere, NBA İşçi İlişkileri Komitesi Başkanı Micheal Jordan da katılacak." ifadelerini kullandı. NBA play-off'larında, Milwaukee Bucks-Orlando Magic, Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers ve Houston Rockets-Oklahoma City Thunder maçları, oyuncuların sahaya çıkmamasının ardından ertelenmişti. ABD'de George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucunda öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan protestolar tüm ülkeye yayılmış ve "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketine dönüşmüştü. AA

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