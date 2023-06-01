PSG'de Messi dönemi sona eriyor

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Christophe Galtier, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin 3 Haziran Cumartesi günü son kez PSG formasıyla sahaya çıkacağını söyledi.

Galtier, düzenlediği basın toplantısında, "Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna teknik direktörlük yapma ayrıcalığına sahip oldum. Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı Clermont'a karşı olacak." ifadelerini kullandı. Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluk ipini göğüsleyen PSG, 11 kezle Ligue 1'de en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elde etmişti. AA

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