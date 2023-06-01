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2 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

PSG'de Messi dönemi sona eriyor

01 Haziran 2023, Perşembe 18:19
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Christophe Galtier, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin 3 Haziran Cumartesi günü son kez PSG formasıyla sahaya çıkacağını söyledi.

Galtier, düzenlediği basın toplantısında, "Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna teknik direktörlük yapma ayrıcalığına sahip oldum. Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı Clermont'a karşı olacak." ifadelerini kullandı.

Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluk ipini göğüsleyen PSG, 11 kezle Ligue 1'de en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elde etmişti.

AA

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