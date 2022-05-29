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29 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

29 Mayıs 2022, Pazar 01:16
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 2021-2022 sezonu finali, Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta Liverpool ile Real Madrid arasında oynandı.

Karşılaşmanın ilk devresi, Liverpool'un hakimiyetinde geçti.

21. dakikada Liverpool, Sadio Mane ile gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Mane'nin vuruşunda kaleci Thibaut Courtois'nın çeldiği top, direkten döndü.

34. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın sağ kanattan ortaladığı top, Real Madrid kalesinde tehlike yarattı. Salah'ın ceza alanında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, Courtois'nın kucağına gitti.

43. dakikada Real Madrid, maçtaki ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Atılan uzun pasla kale sahası yakınlarında topu kontrol eden Karim Benzema, kaleci Alisson Becker ile karşı karşıya kaldı. Fransız forvetin Federico Valverde'ye doğru gönderdiği topa, Liverpool savunması müdahale etti. Benzema, oluşan karambolde önünde bulduğu topu ağlara gönderdi. Ancak Benzema için ofsayt bayrağının kalktığı pozisyon, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından da gol değeri kazanmadı.

İlk yarı, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci devresi de Liverpool'un kontrolünde geçti. Ancak Real Madrid, kaleci Courtois'nın kurtarışlarıyla damgasını vurduğu gecede ilk isabetli şutunda golü bulan taraf oldu.

59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Valverde, yerden sert bir vuruşla topu Vinicius Junior'a gönderdi. Arka direkte yaptığı vuruşla topu filelere gönderen Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

64. dakikada Salah'ın ceza alanı önünden sol ayağıyla köşeye doğru yaptığı plase vuruşta kaleci Courtois, gole izin vermedi.

80. dakikada Salah'ın yerden ceza alanına bıraktığı top, Diogo Jota'ya gitti. Jota'nın vuruşunda Courtois, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Liverpool gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Mısırlı futbolcu Salah, rakibinden kurtularak Courtois ile karşı karşıya kaldı. Salah'ın yaptığı vuruşta top, Belçikalı file bekçisinin müdahalesiyle kornere gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maçtan 1-0 galip ayrılan Real Madrid, şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid, 14. kez kupaya uzandı

"Devler Ligi"nin en başarılı takımı Real Madrid, müzesine bir Şampiyonlar Ligi kupası daha ekledi.

Daha önce 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında şampiyon olan eflatun-beyazlılar, kupada 14. kez mutlu sona ulaştı.

İtalyan Carlo Ancelotti ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Maç gecikmeli başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle gecikmeli başladı.

Üç kez ertelenen final maçının başlangıcı, TSİ 22.00 yerine 22.36'da yapıldı. Bu esnada futbolcular tekrar sahaya çıkarak ısınmaya devam etti.

Karşılaşma öncesi stat girişinde uzun kuyruklar oluştu. Çok sayıda biletsiz taraftarın stada girmeye çalışması nedeniyle kapılar bir süre kapalı tutuldu. Bazı taraftarlar, demir parmaklıklara tırmanarak stada girdi.

Fransız polisi, stada girmeyi bekleyen taraftarlara biber gazı sıktı.

AA

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