"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2022 SALI - YIL: 53

Real Madrid şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor

15 Mart 2022, Salı 10:00
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında deplasmanda Mallorca'yı 3-0 yenen Real Madrid, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada konuk ekip Madrid'in golleri Vinicius (Dk. 55) ve Karim Benzema'dan (Dk. 77-penaltıdan ve Dk. 82) geldi.

Real Madrid'de Rodrygo Goes, ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıktı.

Puanını 66'ya çıkaran lider Real Madrid ile en yakın rakibi Sevilla arasındaki puan farkı 10 oldu.

Real Madrid, 29. haftada 20 Mart Pazar günü sahasında ezeli rakibi Barcelona'ya (1 maç eksikle, 51 puanda) karşı oynayacak.

Benzema kariyerinin doruğunda

Diğer yandan La Liga'da 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Real Madrid'in 34 yaşındaki Fransız futbolcusu Karim Benzema kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'i eledikleri 3-1'lik galibiyette hat-trick yaparak takımının kilit futbolcusu olan Benzema, Mallorca karşısında da 2 gol, 1 asist ile oynadı.

Benzema, bu sezon Real Madrid'in tüm turnuvalarda attığı 86 golün 45'inde (32 gol, 13 asist) pay sahibi oldu. Fransız futbolcu 34 maçta 32 gol atarak, en fazla gol attığı 2011-2012 sezonundaki istatistiğini (52 maçta, 32 gol) şimdiden yakaladı.

AA

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "40 binden fazla Suriyeli, Ukrayna'da savaşmak için kayıt yaptırdı"

    "Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik"

    Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

    'Ukrayna'da bulunan yabancı paralı savaşçılara saldırılar düzenleyeceğiz'

    Zelenskiy: Rusya diğer Avrupa ülkelerini de hedef alabilir

    AB'nin Rusya'ya yeni yaptırımlarının detayları belli oldu

    'Sırbistan NATO’ya girmeyecek'

    Jacinda Ardern: 51 şehidimizi her zaman hatırlayacak ve minnetle anacağız

    Yaptırım uygulanan Rus ''oligarklar''ın serveti en az 118 milyar dolar

    SB'ye alınacak sağlık personeli için tercih süreci başladı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla asker öldürüldü

    ABD, Çin'i uyardı: Rusya'ya silah yardımı yapmanın sonucu olur

    Halkın yüzde 90’ı açlık ve yoksulluk sınırında

    Zeytinlik talanını durduracağız

    AB uyum sürecini tazelemeliyiz

    Vatandaş yakıtta musluğu iyice kıstı

    Millet İttifakını bölme hamlesi

    Cumhurbaşkanlığı sistemi sorun üretiyor

    Gıda fiyatları daha da tırmanacak

    Rusya’dan kaçış hızlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Dr. Özgenç'ten Erdoğan'a hukuka dönüş çağrısı
    Ahmet BATTAL

    Özgenç’ten sistem eleştirisi
    Süleyman KÖSMENE

    Namaza nasıl alışalım?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Bahtiyar bir doktora yazılan mektup
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Mecburî istikamet hukuk olsun
    Osman ZENGİN

    Eski Bursa’daki is kokuları...
    Ali FERŞADOĞLU

    Asıl “Ulu’l-emr”e itaat nedir?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman Mevlidine hazır mıyız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.