Ronaldo, Al Nassr'a transfer oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Ronaldo ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Suudi Arabistan basınında, sözleşmenin 2025 yılına kadar süreceği ve Ronaldo'nun yıllık maaşının 75 milyon avro olacağı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun yıllık kazanacağı ücretin, ticari anlaşmalarla 200 milyon avroyu bulacağı öne sürüldü. Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi. Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı. Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı. AA

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.