"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

'Ronaldo, transfer planlarımız içinde yok'

24 Kasım 2022, Perşembe 13:25
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Manchester United ile yolları ayrılan dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer planları içinde yer almadığını söyledi.

Galatasaray Üniversitesinin kuruluşunun 30. yıl dönümü için üniversite yerleşkesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Dursun Özbek, özel açıklamalar yaptı.

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesinin feshedildiği ve Galatasaray taraftarının yoğun olarak sosyal medyada bu oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe gelmesi çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Özbek, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar, Ronaldo'nun Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından sosyal medya üzerinden yönetime Portekizli yıldızın transfer edilmesi yönünde mesajlar göndermişti.

37 yaşındaki futbolcunun, sosyal medya hesaplarını "Come to Galatasaray" mesajlarıyla dolduran sarı-kırmızılı taraftarlardan birinin paylaşımını beğendiğinin iddia edildiği ekran görüntüsü yine sosyal medyada gündem olmuştu.

"İnşallah mayıs ayında beklenen sonuca ulaşacağız"

Başkan Özbek, Galatasaray'ın Süper Lig'deki performansını da değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımın Medipol Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin camiayı mutlu ettiğini belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Tabii camia mutlu olunca biz de o derece mutluyuz. Zaten yönetimlerin görevi camiayı mutlu etmek, taraftarlarımızı mutlu etmek, bunun bilincindeyiz. Özellikle futbol takımının son haftalarda gösterdiği performans son derece güzel oldu ve camiayı çok mutlu etti. Dolayısıyla biz de çok sevinçliyiz."

2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla lige verilen arada takımın performansını daha da yukarı çekmek için çalışacaklarını aktaran Özbek, "İnşallah mayıslarda, mayıs ayında da beklenen sonuca ulaşacağız." diye konuştu.

"7-0 sürpriz bir sonuç"

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşısında aldığı skorla ilgili "Sizin için de bu skor sürpriz oldu mu?" sorusu üzerine Özbek, şunları dile getirdi:

"7-0 tabii sürpriz bir sonuç. Yalnız ilk devrenin sonuna doğru 3-0'ı görünce arkasının geleceği biraz belli oldu. Dolayısıyla önemli bir sonuçtu. Sonuç camiayı da çok mutlu etti ve hepsinden önemlisi, orada oynanan futbol da çok güzeldi. Güzel bir futbol, çok güzel hareketler. Takımın asıl performansının ne olduğunu takım orada gösterdi. Ben hepsine teşekkür ediyorum, teknik ekibe de teşekkür ediyorum. Camiayı araya girmeden evvel sevince boğdular. Sağ olsunlar, var olsunlar."

"Fransa'yı beğendim"

2022 FIFA Dünya Kupası'nda favori ülkesinin kim olduğu sorusuna Özbek, "Benim favori takımım Arjantin'di ama Arjantin kazaya uğradı (Arjantin'in Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi). Onun için favori tespit etmek zor. Fransa'yı izledim, Fransa çok güzel oynadı. Maçların hepsini izleme fırsatım olmadı. Peyderpey izleyeceğim ama Fransa'yı beğendim. Herhalde bu sene de onlar götürür diye düşünüyorum." cevabını verdi.

AA

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Yemen'de 2 milyon kişi insani yardımdan mahrum kaldı

    ''Rusya, Moldova'yı karanlıkta bıraktı''

    Şiddetli bir depremde İstanbul'daki 491 bin binanın hasar alması bekleniyor

    Düzce'de toprak kırılmaları da gözlemlendi

    Ukrayna'da birçok bölge karanlıkta kaldı

    Çin'deki vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyede

    3,5 yılda 350 bin kişi askerliği bedelli yaptı

    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarında 6 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

    Konutta fiyatlar yabancıya da pahalı gelmeye başladı

    İslamofobi yasal yaptırıma tabi tutulmalı

    Müslüman olan ABD’li yazar vefat etti

    Türkiye’nin itibarı hiç böyle sarsılmamıştı

    Türkiye’nin kendini savunma hakkı var

    İsrail Kudüs’ü Yahudileştirmek istiyor

    Tutarlı hiçbir hareketleri yok

    Fay hattında 110 ilçe

    Son belirlemelere göre Düzce'de yaralı sayısı 93 oldu

    'Düzce'deki depremde 321 binada hasar tespitleri yaptık'

    Düzce'deki depremde evden çıkarken düşen kişi vefat etti

    ABD - Virginia'da süpermarkette saldırı: 10 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tarihî çağrıdan 100 yıl sonra
    Süleyman KÖSMENE

    Nurcular neden siyaset yapmamalı?
    Risale-i Nur'dan

    Tarihî mektuptan: “Şarkı ayağa kaldıracak dindir, felsefe değil”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Baş döndüren U dönüşleri
    Mikail YAPRAK

    Yalanlardan bir duvar
    Ahmet BATTAL

    Suçluyu tesbit TBMM Başkanının görevi
    Cevher İLHAN

    Seçimi sabote mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden siyasete bakışlar farklı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Hazır olmadığımız anlaşılmadı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.