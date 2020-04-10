"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Rüştü Reçber'in son testleri negatif çıktı

10 Nisan 2020, Cuma 22:38
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in son testleri negatif çıktı.

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Rüştü'nün test sonuçları çok şükür negatif." ifadesini kullandı.

Işıl Reçber, tedavisini tamamlayanların immün plazma yöntemiyle diğer hastalara yardımcı olabildiğini aktararak, "Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi aksine iyileşen hastaların kanı ile yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüğüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah. Allah'tan diğer tüm hastalara acil şifalar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sağlık Bakanlığının tedavi protokolünün çok iyi olduğuna dikkati çeken Işıl Reçber, şunları kaydetti:

"Yanlış bir algıya açıklık getirmek isterim. Hem bilgi hem de düzeltme olsun. Kim olursanız olun, hangi hastanede olursanız olun Sağlık Bakanlığımızın resmi ve çok iyi bir tedavi protokolü var. Koronavirüs tedavisinde hem Türkiye'de belirlenen ve hem de tedavide başarılı ülkelerden devletimizce getirtilen ilaçlar bunlar. Özel, vakıf veya devlet hastaneleri fark etmez kişinin hastalığının seviyesine göre normal oda ve yoğun bakım ünitesi olmak üzere iki ayrı tedavi uygulanıyor."

AA

Okunma Sayısı: 91
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sokağa çıkma yasağının istisnaları açıklandı: Kimler muaf tutulacak?

    "Tek bir hayat bile olsa tedbirlere sıkıca sarılmaya değmez mi?"

    Cezaevlerindeki tedbirler 30 Nisan'a kadar uzatıldı

    30 büyükşehirle Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkmak yasak

    Dünya genelinde ölü sayısı 100 bini geçti

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    Mehmet Akif kitaplığı ücretsiz erişimde

    'Aşıyı bulsak bile üretecek tesis yok'

    ABD'de son 24 saatte 1878 kişi öldü

    İstanbul'da eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımına başlandı

    Koronavirüs dolandırıcılarına karşı bu uyarılara dikkat edin!

    İBB'den yeni tedbir

    AB'den Filistin'e 71 milyon avroluk Kovid-19 yardımı

    Kızılay'dan vatandaşlara kan bağışı çağrısı

    Uygulama aktifleştirme tuzağına dikkat!

    Yapboz satışları katlandı

    Kovid-19 dünya genelinde 1 milyon 607 bin kişiye bulaştı

    Türkiye'den İngiltere'ye de tıbbi yardım gönderildi

    İmmün plazma tedavisinden müjdeli haber

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu fırsat kaçmasın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hürriyet ve demokrasi mücadelesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fevzi Paşa’nın siyaseti Erdoğan’la devam ediyor
    Genel

    Adaletsizliği derinleştirmeyin
    Cevher İLHAN

    “İnfaz yasası” âdil ve insaflı olmalı…
    Risale-i Nur'dan

    Hastalığın açtığı duâ musluğu
    Nejat EREN

    Bir sadâkat kahramanı: Zübeyir Gündüzalp
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Rehavete yer yok
    Şemseddin ÇAKIR

    Hasbünallahü ve ni’mel vekil-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.