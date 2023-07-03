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3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ryan Kent 4 yıl Fenerbahçe'de

03 Temmuz 2023, Pazartesi
Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Fenerbahçe forması giyeceği bildirildi.

Ryan Kent için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco'nun da katıldığı belirtilerek, "Ryan Kent'e 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Ryan Kent'in sağlık kontrolünden de geçtiği aktarıldı.

AA

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