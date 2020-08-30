"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Sağlık kontrolüne katılmadı

30 Ağustos 2020, Pazar 13:54
Barcelona takımı yeni teknik direktörü Ronald Koeman öncülüğünde 2020-2021 sezonunun ilk toplantısını "Ciutat Esportiva" adlı tesislerinde yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı PCR testleri yapılan sağlık kontrolüne, takım kaptanı olan Messi gelmedi.

Tesis önünde bekleyen basın mensupları, futbolcuların ve teknik heyetin giriş ve çıkışlarını görüntülerken, Messi'nin gelmemesinin Barcelona'dan ayrılacağı iddialarını daha da kuvvetlendirdiği yorumları yapıldı.

Arjantinli futbolcunun, yarın yapılacak ilk antrenmana da katılması beklenmiyor.

Messi, avukatlık bürosu aracılığıyla 25 Ağustos'ta Barcelona Kulübüne faks göndererek, takımdan ayrılma talebini iletmişti.

Katalan kulübünün altyapısından yetişen ve 20 yıldır bu formayı giyen 33 yaşındaki Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

İspanyol basını, Messi'nin 700 milyon avroluk tek taraflı serbest kalma bedelinin, sözleşmedeki bir maddeden dolayı artık geçerli olmadığını savunduğunu ve bedava gitmek istediğini öne sürüyor.

Kulüp olarak zor günler geçiren Barcelona'da kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'nun, "Eğer neden ben isem istifa ederim. Ama istifa etmem için Messi'nin kamuoyuna çıkıp, ben gidersem kalacağını açıklaması gerekir." dediği ancak Arjantinli futbolcunun buna rağmen ayrılmakta ısrarcı olduğu iddia ediliyor.

Barcelona'da yıllık kazancı 100 milyon avro olan Messi'nin, İngiltere'nin Manchester City kulübü ile anlaştığı ileri sürülüyor.

AA

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya'daki vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

    'Normalleşme'nin imzaları gelecek ay atılacak!
    📷

    Van Gölü'nün misafirleri ilgi odağı oldu

    Ailelere ''uzaktan eğitim'' tavsiyeleri

    Giresun'da vefat sayısı 10'a yükseldi

    Salgının ağır hissedildiği Hindistan, Brezilya ve Meksika'dan son gelişmeler

    ABD'de tansiyon düşmüyor

    Vaka sayısının 1 milyon 240 bini aştığı Afrika'da son durum?

    SNHR: Suriye'de alıkonulan 99 bin kişiden haber alınamıyor

    ÖTV'ye bir zam daha gelirken 'eğitim'de KDV oranı düşürüldü

    İstanbul Sözleşmesi’ne itirazlar artıyor: Çare olamadı

    Rehavet zamanı değil

    Binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü

    Halkın itimadı kaybediliyor

    Okullarda risk ortadan kalkmıyor

    'Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, bu savaş nedenidir'

    Almanya'da halk Kovid-19 önlemlerini protesto etti

    Eski İsveç Başbakanı: Kur'an'ın yakılması asla kabul edilemez

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 39 vefat daha

    Macron: Uygur Müslümanlarına baskıcı tutumu endişeyle izliyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müslüman ve Hıristiyanlar arasında Bediüzzaman köprüsü
    Ahmet BATTAL

    Düşmanı sık değişenin dostluğu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Feyzullah ERGÜN

    Koronavirüse farklı bakış
    Mehmet KARA

    Merkez sağda bütünleşme beklerken…
    Abdurrahman AYDIN

    Şefkat tokatlarını çalıştıran düğmeler (2)
    Adnan NACİR

    Yerli ve Millî Neuralink: AKlink
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Talihi yaver gitmeyenler
    Genel

    İstanbul Sözleşmesi’ne itirazlar artıyor: Çare olamadı
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık gündemi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.