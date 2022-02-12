"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Sahasında 341 gündür yenilmeyen Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlayacak

12 Şubat 2022, Cumartesi 16:12
Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 57 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasına izin vermek istemiyor.

Bordo-mavili takımda, cezalı Bruno Peres ile sakatlığı devam eden Fode Koita, forma giyemeyecek. Slovak oyuncu Marek Hamsik'in durumu ise maç günü belli olacak.

Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tükendi. 41 bin kişi kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolacak.

42. randevu

İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 11 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 64 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 47 gol gördü.

Trabzon'da oynanan 20 karşılaşmanın 13'ünden Trabzonspor galip ayrıldı. 6 karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona ererken, 1 maç beraberlikle bitti.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşma ise 2-2 sonuçlanmıştı.

Trabzonspor sahasında 341 gündür yenilmiyor

Ligde 57 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 341 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

AA

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BAE ve Kuveyt de vatandaşlarını Ukrayna konusunda uyardı

    İngiltere: Rusya'yla çatışma durumunda Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak

    ABD'nin yarısından fazlası artık seçimlere güvenmiyor

    ABD'den büyük tahliye hazırlığı

    Brezilya Amazonları'nda Manhattan'dan 7 kat büyük alan 1 ayda ormansızlaştırıldı!

    İsrail, 43 Filistinliyi daha yaraladı

    Ukrayna'dan vatandaşlarına çağrı: Panik yok

    Rusya, Karadeniz’de tatbikat yapacak

    Mobil numara taşımada yeni uygulama

    Kanada da vatandaşlarını uyardı: Ukrayna’yı terk edin

    Büyük demokrasi buluşması bugün

    "Yarınımız ipotek altında"

    "Basın ağır yaptırımlarla susturulmaya çalışılıyor"

    AB'den Ukrayna'ya 1,2 milyar avroluk destek

    'Rusya Ukrayna'yı her an işgal edebilecek durumda'

    Türkiye'de 95 bin 65 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Japonya, Ukrayna'daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi

    Finlandiya, ABD'den 64 adet F-35 savaş uçağı alacak

    Almanya'dan Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin açıklama

    "Rusya, Pekin Olimpiyatları bitmeden Ukrayna'yı işgal edebilir"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Beklenen buluşma
    Ahmet BATTAL

    Dağlardan ümitliyiz
    Genel

    Büyük demokrasi buluşması bugün
    Cevher İLHAN

    Elektrikte rant laçkalaştırdı
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u mübarekede kudsî servet artıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden e-gazete yanında mutlak kâğıt baskı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasemin YAŞAR

    Hizmet-i imaniyedeki muvaffakiyetin sırrı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    Geç kalmayalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.