Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmeleri 7 maçla sona erdi.

Rövanş karşılaşmaları sonucu Olimpija Lübliyana, Kİ Klaksvik, Karabağ, Astana, Ludogorets, Slovan Bratislava ve HJK Helsinki, 2. eleme turuna çıktı. Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle: Valmiera (Letonya) - Olimpija Lübliyana (Slovenya): 1-2 (1-2) Ferencvaros (Macaristan) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 0-3 (0-0) Karabağ (Azerbaycan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 4-0 (2-1) Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Astana (Kazakistan): 1-2 (1-1) Ludogorets (Bulgaristan) - Ballkani (Kosova): 4-0 (0-2) Swift Hesper (Lüksemburg) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2 (1-1) Larne (Kuzey İrlanda) - HJK Helsinki (Finlandiya): uzatmada 2-2 (0-1) AA

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