Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçlar oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, yarın E, F, G, H grupları, 26 Ekim Çarşamba günü ise A, B, C, D gruplarındaki maçlar oynanacak. Maç programı (TSİ) şöyle: Yarın: 19.45 Salzburg (Avusturya) - Chelsea (İngiltere) 19.45 Sevilla (İspanya) - Kopenhag (Danimarka) 22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya) 22.00 Celtic (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 22.00 Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya) 22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere) 22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail) 22.00 Benfica (Portekiz) - Juventus (İtalya) 26 Ekim Çarşamba: 19.45 Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz) 19.45 Inter (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya) 22.00 Napoli (İtalya) - Rangers (İskoçya) 22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere) 22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya) 22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) 22.00 Tottenham (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz) 22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olimpik Marsilya (Fransa) AA

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