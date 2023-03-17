Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da görev aldı.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Eşleşmeler şu şekilde: Çeyrek final Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere) Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya) Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) Milan (İtalya) - Napoli (İtalya) Yarı final Milan (İtalya) - Napoli (İtalya) / Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya) Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere) / Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) AA

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