"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

17 Mart 2023, Cuma 17:00
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da görev aldı.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek final

Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)

Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)

Yarı final

Milan (İtalya) - Napoli (İtalya) / Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)

Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere) / Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

AA

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İhalede önde, tedbirde sonda

    11 soru sordu, tek cevap aldı!

    OHAL kararnamesinde anayasaya aykırılıklar var

    Kafa vuruşları demans (bunama) riskini artırıyor

    Haklarınızı bilin

    Yeni afetlere kapı açıldı

    İlim adamlarını dinlemediler yağış felakete dönüştü

    Türkiye hukukun üstünlüğüyle kalkınır

    Enflasyonda 2001’e döndük

    Galatasaray'ı Konyaspor durdurdu

    Fransa'daki gösterilerde 310 kişi gözaltına alındı

    Sel afetinde vefat sayısı 18'e yükseldi

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

    Bakandan skandal ifade

    S-300’lere, S-400’lere ihtiyacımız yokmuş!

    Kahramanmaraş - Göksun'da 4 büyüklüğünde deprem

    7 ilde yıkılan binalardan delil toplanması tamamlandı

    Sel afeti sonrasındaki çalışmalar sürüyor

    Seyyar sandıklara ilişkin karar Resmi Gazete'de

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Antakya gerçekleri
    Genel

    OHAL kararnamesinde anayasaya aykırılıklar var
    Ahmet BATTAL

    Kim korkar müftü?
    Cevher İLHAN

    Kaybetme korkusu paniği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    11 soru sordu, tek cevap aldı!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    AB’ye girseydik ne kazanırdık?
    Risale-i Nur'dan

    Resulullah âdetullaha herkesten ziyade uyardı
    Faruk ÇAKIR

    Müslümanları savunan Avrupa

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.