Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunun ilk ayağı, yarın ve 18 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak ekipler, 24-25 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak. Play-off turunda tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle: 17 Ağustos Salı Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka) 18 Ağustos Çarşamba Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda) Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan) Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan) AA

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