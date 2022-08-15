Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu maçları yarın başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak.
Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
Play-off turu ilk maçları programı şöyle:
Salı:
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)
22.00 Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)
Çarşamba:
19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
AA