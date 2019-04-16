Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, çeyrek final rövanş maçlarıyla devam edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak 4 rövanş karşılaşmasıyla yarı finalistler belli olacak. Çeyrek final rövanşlarında 16 Nisan Salı günü TSİ 22.00'de Juventus-Ajax (1-1) ve Barcelona-Manchester United (1-0), 17 Nisan Çarşamba günü de aynı saatte Porto-Liverpool (0-2) ve Manchester City-Tottenham (0-1) maçları yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak. Yarı finalde Manchester City-Tottenham ile Juventus-Ajax eşleşmelerinin galipleri birbirlerine rakip olacak. Barcelona-Manchester United ile Porto-Liverpool eşleşmelerinde tur atlayan ekipler de yarı finalin diğer ayağında karşılaşacak. AA

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