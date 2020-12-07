Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları oynanacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında son hafta karşılaşmaları, yarın ve 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, iddiasının bulunmadığı H Grubu'ndaki son maçında yarın TSİ 23.00'te Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk olacak. Ligde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle: Yarın: 20.55 Lazio (İtalya) - Club Brugge (Belçika) 20.55 Zenit (Rusya) - Borussia Dortmund (Almanya) 23.00 Rennes (Fransa) - Sevilla (İspanya) 23.00 Chelsea (İngiltere) - Krasnodar (Rusya) 23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Ferencvaros (Macaristan) 23.00 Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya) 23.00 PSG (Fransa) - Medipol Başakşehir 23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester United (İngiltere) 9 Aralık Çarşamba: 20.55 Ajax (Hollanda) - Atalanta (İtalya) 20.55 Midtjylland (Danimarka) - Liverpool (İngiltere) 23.00 Bayern Münih (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya) 23.00 Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya) 23.00 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 23.00 Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya) 23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz) 23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa) AA

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