"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

'Şampiyonluk söylemleri için çok erken'

13 Şubat 2022, Pazar 22:15
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de karşılaştıkları ve 2-1 galip ayrıldıkları İttifak Holding Konyaspor maçına ilişkin, "Biz burada sadece bir maç kazandık. Şampiyonluk söylemleri için çok erken." dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konyaspor'u tebrik ederek, geldikleri noktanın tesadüf olmadığını oynadıkları futbolla gösterdiklerini söyledi.

Konyaspor'u, Anadolu futbolundaki gelişmenin birisi olarak gördüğünü ifade eden Ağaoğlu, "Zaten lig sıralamasına bakarsak ilk dört sıradaki takım bu sene ekonomik anlamda dar bütçe ile neler yapılabileceğini, nasıl bir performans sergilenebileceği konusunda eminim ki tüm ülkeye ders niteliğinde bir performans ortaya koydular. Bütün takımları tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

"Şampiyonluk söylemleri için çok erken"

Ağaoğlu, galibiyette emeği geçen futbolcular, teknik heyet ve taraftarı da tebrik ederek, şöyle devam etti:

"Ben uzun süredir böylesine taraftarın coşkulu olduğu bir maç izlememiştim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Stadı tıklım tıklım doldurarak 90 dakika boyunca oyuncularımızla mücadeleyi hiç bırakmadılar. Ancak tekrar altını çizmek istiyorum. Biz burada sadece bir maç kazandık. Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Önümüzde Alanya ve Kayserispor maçları var. 9. hafta Fenerbahçe ile oynayacağız. Lig bitti, şampiyonluk hayırlı olsun ben buna kesinlikle katılmıyorum. Lig devam ediyor Konyaspor'un da şansı devam ediyor. Arkadan gelen takımlarında şansları devam ediyor. Geride kalan 14 hafta ve alınacak 42 puan var. Çok şeyleri değiştirir. Bugüne kadar nasıl bir ciddiyetle geldiysek bundan sonra da aynı şekilde devam etmemiz lazım. Sadece bir maç kazandık ve çok önemli bir rakiple oynadık. Önemli bir üç puan aldık ama sadece bir maç oynadık ve üç puan aldık. Bundan sonra maç maç yolumuza devam edeceğiz. Ligin sonu geldiğinde Allah nasip eder de ipi önde göğüslersek o zaman tabi ki daha farklı şeyleri konuşuruz. Ama ben özellikle Konyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Adana Demirspor, Başakşehir'in ortaya koymuş olduğu performanstan Türk futbolunun çok büyük dersler çıkarması gerektiğine inanıyorum."

"Büyük bir ahenk içerisinde çalışıyoruz"

Yaptıkları transferlerin başarıya olan etkisine değinen Ağaoğlu, yaklaşık 1 yıldır çok önce ve detaylı bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

İzleme ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetimin transfer konusunda en ekonomik ve en verim alınabilecek oyuncuları ön plana aldığını anlatan Ahmet Ağaoğlu, "Bu bir ekip çalışması. Eğer bunu bir başkanla, bir yöneticiyle, hocayla veya üç oyuncu ile sınırlamaya kalkarsanız hayatınızın hatasını yaparsınız. İyi gidiyoruz Allah'a şükür. Planladığımız gibi gidiyoruz. Ama planlama da bir iki kişinin düşüncesine sığdırılarak bir şey değil. Büyük bir ahenk içerisinde çalışıyoruz. İşin güzel tarafı hiç kimse 'bu işi en iyi ben biliyorum' demiyor. Bilen bilmeyene yardım ediyor, bilen bilmeyenin boşluğunu dolduruyor. Buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi de bütçe planlaması." diye konuştu.

Nwakaeme'nin maçın ikinci golünde yaptığı asisti değerlendiren Ağağoğlu, "Nwakaeme her geçen gün kendisini geliştiriyor. Bugün ikinci golde yapmış olduğu hareketlerle yaptığı asist bana göre dünyada eşine, benzerine kolay kolay rastlanmayacak bir pozisyon. Öyle tahmin ediyorum ki çok uzun süre jeneriklerde kalacak bir asist yaptı." dedi.

Ahmet Ağaoğlu, tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı Eyüp Yusuf'a da rahmet dileyerek, "Başımız sağ olsun. Trabzonspor taraftarı çok farklı bir profil. Takımı için canını hiçe sayan insanların oluşturmuş olduğu bir taraftar kitlemiz var. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok üzücü. Galibiyeti gölgede bıraktı. Allah rahmet eylesin üzüntümüz büyük." ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kutuplaşmayla değil, istişare ve uzlaşmayla Demokratik Türkiye'yi inşa edeceğiz

    Gürcistan 6,2 büyüklüğündeki depremle sallandı

    Trabzonspor'dan şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet daha

    3 kişiden biri otomobil alamıyor

    Son 24 saatte 73 bin 787 vaka ve 276 ölüm gözlemlendi

    Başarmaya mecbur ve mahkûmlar

    Faturasını ödeyemeyenler çoğalacak

    Bu indirimle fiyatlar düşmez

    Müsilaja davetiye

    Hem işgal hem de kışkırtma

    Hindistan'daki başörtüsü yasağı Pakistan'da da protesto edildi

    "Geri verin çocuklarımızı"

    Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Steinmeier'den Putin'e çağrı

    Enflasyon, talimatla düşmez

    TÜİK-ENAG farkının sebebi ne?

    Bir soruyla üniversiteli olunacak
    📷

    Refet Kavukcu'nun ardından... Nur'un Sanatkarları nerede?

    Hayırlı uğurlu olsun

    Türkiye'nin afet risk haritası oluşturuldu

    Bartholomeos'tan Ukrayna ve Rusya'ya barış çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    DUYURU
    Mehmet KARA

    Tekrar aday olabilir mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Afrika’da Kur’ân ve Risâle hizmetleri
    Şükrü BULUT

    Demokrasi düşmanlarının Kiev İhtilâli devam ediyor…
    Sebahattin YAŞAR

    Sorular içeriden haber verir
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa...
    Yeni Asya'dan Size

    Abone kampanyaları
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanlarda şakk-ı kamer, meleklerde Mi’rac
    M. Said ZEKİ

    İstibdadı tanımak ve ders çıkarmak
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatı baştan başa nurlandıran eserler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.