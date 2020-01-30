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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Sergen Yalçın 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı

30 Ocak 2020, Perşembe 21:16
Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta 20 bine yakın taraftarın katılımıyla 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, imza töreni için saha içinde kendilerine ayrılan bölüme geldi. 

Daha sonra platformdaki yerini almak üzere saat 19.03'te sahaya çıkan Yalçın, öncelikle taraftarları selamladı. Daha sonra skorboarddan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş formasıyla attığı gollere yer verildi.

Yalçın, Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın da katılımıyla 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Yalçın, taraftarların isteği üzerine imza töreni öncesi bir kez daha tribünün önüne gelerek üçlü çektirdi.

Tören için hazırlanan platformun arkasında "Hoş geldin Sergen Yalçın, Çünkü Sen Dünden Yarına" yazısı yer aldı. Aynı yazı, reklam panolarına da yansıtıldı.

Taraftarlara seslenen başkan Çebi, "En kıymetli varlığımız ve gücümüz sizsiniz. Bu büyük camianın yetiştirdiği büyük bir değer, Beşiktaş'ın evladı Sergen hocamızla beraber yola devam etme kararı aldık. Kendisine, imza töreni için gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çebi, "Bu sürece kadar görev yapan değerli hocamız Avcı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" derken, taraftarlar takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Taraftardan takıma destek isteyen Çebi, "Hocamızın Beşiktaş'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Sergen Yalçın: Çok heyecanlıyım

Sergen Yalçın ise yaptığı kısa konuşmada "Çok heyecanlıyım. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Öncelikle bize bu şansı verdiğinden dolayı başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür eden Yalçın, "Taraftarımıza sonsuz şekilde minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu destek benim için mükemmel. Ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlar büyük mutluluk yaşadı

Sergen Yalçın, geride kalan sezonlarda Guti ve Ricardo Quaresma'nın transferindeki gibi bir törenle 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza törenini 20 bine yakın siyah-beyazlı taraftar izledi. Taraftarlar, saha içinde oluşturulan platforma bakan tribünlerin önüne yığıldı. Siyah-beyazlılar, Taksim tarafındaki kale arkası tribününü de doldurdu.

Taraftarlar, stat hoparlöründen çalınan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısına hep bir ağızdan eşlik etti.

Siyah-beyazlılar, zaman zaman da kulübün eski başkanı Fikret Orman'a tepki göstererek "Hesap sorsana Fikret Orman'dan hesap sorsana" tezahüratı yaptı.

Taraftarların meşale yakması nedeniyle stadın içinde yoğun bir sis oluştu.

Konuşmaların ardından tekrar sahaya inen Yalçın, taraftarlara top hediye etti. Tribünleri de dolaşan Yalçın, taraftarları selamladı.

Tören sonunda başkan Çebi, yöneticiler ve Sergen Yalçın, basın mensuplarına birlikte görüntü verdi.

İmza töreni "Hocamızı Ümraniye'ye uğurluyoruz, yolun açık olsun nice şampiyonluklara" sözleriyle tamamlandı.

Bir süre daha tezahürat yapan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'tan ayrıldı.

AA

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