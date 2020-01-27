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27 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve La Liga'da son durum?

27 Ocak 2020, Pazartesi 15:00
Avrupa'nın en büyük futbol ligleri arasında yer alan İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) karşılaşmalara devam edildi.

Federasyon Kupası mücadeleleri nedeniyle ligde maç oynanmayan İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Juventus, Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

La Liga

Haftaya averaj farkıyla lider giren teknik direktör Quique Setien yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Valencia'ya 2-0 mağlup oldu.

Deplasmanda Valladolid'i Nacho Fernandez'in golüyle 1-0 yenen Real Madrid, Barcelona'nın puan kaybetmesiyle zirvenin yeni sahibi oldu.

Şampiyonluk yarışında yer alan takımlardan Atletico Madrid, sahasında Leganes ile golsüz berabere kalırken, Sevilla ise Granada'yı 2-0 yendi.

La Liga'nın 21. haftası sonunda 46 puanla Real Madrid liderlik koltuğunda otururken, başkent temsilcisini 43 puanla Barcelona, 38 puanla Sevilla, 36 puanla da Getafe ve Atletico Madrid takip ediyor. 

Serie A

Haftaya lider başlayan Juventus, en yakın takipçisi Inter'in puan kaybettiği haftada farkı açma şansını değerlendiremedi.

Siyah-beyazlı ekip, Cristiano Ronaldo'nun gol attığı maçta Napoli'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Antonio Conte yönetiminde Juventus'un şampiyonluk serisini sonlandırmak isteyen Inter ise Cagliari ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Zirveyi yakından ilgilendiren başkent derbisinde Roma ile Lazio 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Serie A'da 21. hafta sonunda Juventus 51 puanla liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki Inter'in 48 puanı bulunuyor. Maç eksiği bulunan Lazio 46 puanla 3'üncü, Roma ise 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

Bundesliga

Bundesliga lideri Leipzig, konuk olduğu Eintracht Frankfurt'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda yara aldı.

Son şampiyon Bayern Münih ise sahasında Schalke 04'ü 5-0 mağlup ederken, Borussia Mönchengladbach, Mainz 05'i 3-1 yendi.

Bundesliga'nın 19. haftası sonunda 40 puan toplayan Leipzig'i, 39 puanlı Bayern Münih ve 38 puanlı Borussia Mönchengladbach takip etti.

Ligue 1

Lider Paris Saint-Germain, deplasmanda Lille'i 2-0 yenerken, Angers ile golsüz berabere kalan en yakın takipçisi Olympique Marsilya puan farkını 10'a çıkardı.

Zirve mücadelesi veren Rennes de deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1'de 21. hafta sonunda 52 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 42, Rennes 37 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

AA

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