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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

''Şike'' tartışmasında tansiyon yükseliyor

05 Haziran 2020, Cuma 20:00
TFF Başkanı Özdemir, bir canlı yayında, "Şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz" sorusuna verdiği cevabın saptırıldığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Ekonomist Dergisi'nin Instagram yayınında 'Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?' sorusuna verdiğim cevabın önce kamuoyu ve sosyal medyada, daha sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından amacından çok farklı olarak yorumlandığını maalesef üzülerek takip ettim. Herkesin bildiği gibi 2010-2011 sezonunda birçok kulüple ilgili 'şike tartışmaları' olmuştur. Yayındaki sözlerimde herhangi bir kulübün veya kulüplerimizin ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır. Buna rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl 'rezalet'tir." ifadelerini kullandı.

"Semih Özsoy'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum"

"Daha üzücü olan ise Fenerbahçe gibi güzide bir kulübümüzün ve köklü bir camianın bu anlayışla yönetilmesidir." sözlerini kullanan Özdemir, şunları belirtti:

"Türk futboluna ve Fenerbahçe Kulübü'ne, şu anda Fenerbahçe Başkanı ve başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır. Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor. Fenerbahçe'ye nasıl hizmet ettiğimi ise, 2010-2011 sezonunda yönetici olan, şimdiki Başkan Ali Koç, 'Nihat Özdemir'in başkanlığında bu yönetim yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmıştır' diyerek özetlemiştir. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye olan hizmetlerimi sorgulamak başkanvekili olan şahsın haddine değildir. Göreve geldiklerinden bu yana sportif başarısızlıklarını sosyal medyanın yönlendirmesi ile örtmeye çalışanların bu tür açıklamalarına itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

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Özsoy'dan Özdemir'e sert tepki

 

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, dün yaptığı "9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık." sözlerine sert tepki gösterdi.

Semih Özsoy, FBTV'de katıldığı yayında, "Talihsiz bir açıklama diyemiyoruz çünkü talihsiz olabilmesi için istemeyerek, bilmeyerek, dil sürçmesi ile olunca diyebiliriz. Neye hizmet ettiği belli olmayan belki de kendince bilinen lakin çok kesimleri üzen, kahreden bir açıklama oldu. Açıklamayı şaşkınlıkla ve üzüntüyle takip ettik. Dava arkadaşı dediğimiz, bu yolda beraber yürüdüğümüz, yoldaş dediğidimiz insanın böyle bir açıklama yapması akıllara durgunluk verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'in açıklamalarıyla ilgili olarak kongre üyeleri ve taraftarların kulübü telefon ve mail yağmuruna tuttuğunu belirten Özsoy, "3 Temmuz ile ilgili üzüntülüyüz, şaşkınlıktayız. Bu konunun ucunun nereye kadar gittiğini görmek istiyoruz. Nihat Bey bunu eminim bilinçli olarak yapıyor. Şu ana kadar bir düzeltme gelmemesi de bilinçli yapılmasındandır. Hepimiz hata yapıyoruz, düzeltme şansınız olur. Taraftarlarımızın da camiamızın da söylediği gibi bunun bir özrü, düzeltmesi olmaz. Neye hizmet ediyor bunu bilmiyorum, biz anlayamayız ama kendisi eminim biliyordur. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz, olmazsa olmazımız. Buraya aday olurken de sayın başkanımızın ilk söylediği 3 Temmuz'un olmazsa olmazımız olduğudur. Şampiyonluk bugün var, yarın yok onun mücadelesini veririz ama bunun mücadelesinde bir adım bile geri atmayız." şeklinde konuştu.

"Kimlere, niye hizmet ediyor? Nihat Bey'in çıkıp bunu açıklaması gerek." sözlerini kullanan Semih Özsoy, şöyle konuştu:

"Bu açıklamaları yaparken, başkanımızın, yöneticilerimizin içeride mağdur olduğu dönemi düşünüp hiç mi yüreği sızlamadı. Nihat Bey'in bizlerin gerekeni yapmasına izin vermeden, onurlu bir şekilde gerekeni yapması gerekiyor. Öncelikle gerekeni yapmalı, ondan önce de Nihat Bey çıkıp şunu dürüstlük ve açıklıkla dile getirmeli, FETÖ'yü lanetlemeli ve kendisi tam anlamıyla bu FETÖ illetinin neresindedir? Bunu anlatmalıdır. Bunu bizim için değil, Fenerbahçe, Türkiye için, daha önceki dava arkadaşları için anlatmalıdır. 3 Temmuz'u yaşarken şimdi taşlar yerine oturdu, o zaman çektiğimiz kavganın, mücadelenin neresindeydi? 24 saat geçmiş hala bir açıklama yapmaması da bunun nereye hizmet ettiğinin bir ispatıdır. En üzüldüğümüzde o dönemlerde Metris'in kapısında mücadele veren insanların emeğine böyle bir saldırı olmasıdır. 'Türkiye'de şike oldu, bak 9 yıldır olmuyor' derken, bu neye dayalıdır, kimler dedirtmiştir? Son zamanlarda camiamıza, Ali Başkanımıza, Fenerbahçe'mize, bu kesimden yine bir atak başlamıştı, bunun da tam bitirici vuruş olması istendi. Ama Allah o kadar büyük ki oyun yapan oyun bulur. O gün bizim ispatlayamadıklarımız, bugün gün yüzüne çıktı."

"Ne gerekiyorsa o yapılacaktır"

Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesi yönünde büyük bir istek olduğunun da altını çizen Özsoy, "Fenerbahçe Türkiye'dir. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından çok fazla tepki geliyor. Halkın sesine kulak vermek zorundayız. 2011'den beri gözyaşı, kan, ter var. Bu emeğe, haklı davaya böyle bir şey yapmasını kimse kabul edemiyor. Tabii ki kayıtsız kalamayız. Bu bir dava, en büyük yaptığı haksızlık, saygısızlık da dava arkadaşlarına. Ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Bununla ilgili gerekli tüzük, disiplin hepsi dikkate alınır, gereken yapılır. Başkanımız Ali Koç da bugün açıklama yapacak. Neredeyse bitme aşamasına gelen kumpas davasıyla birlikte, temmuza ertelenen davanın arifesinde Nihat Bey'in böyle bir açıklama yapması da düşündürücü. Devletin mahkemesinde şike yoktur denen yerde, bir tek onamaya kalmış, kumpas davası ile süregelen, haklılığımızla birlikte mağduriyetimizi de belgeleyecek olan süreçte Nihat Bey'in böyle bir açıklama yapması da bizim tarafımızdan ayrıca düşünmemiz gereken bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Başkan Vekili son olarak, Nihat Özdemir'in, "Fenerbahçe başkan vekilliği yaptım. Aldığım kararlardan en fazla şikayet eden grup Fenerbahçeliler. Ben bunu gördükçe 'Nihat doğru karar alıyorsun' diyorum." sözleriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Bundan önce de amacını kısmen de olsa defalarca dile getirmemize rağmen ispatlayamadığımız şeyi kendisinin itiraf etmesiydi. O da şu, Nihat Bey'in kendi beyanında, Fenerbahçelilerin haklarının yenmesinde, Fenerbahçe'nin saldırıya uğramasında ön ayak olmasını tarafsızlık ilkesi olarak edinmiş. Biz kime ne derdimizi anlatıyormuşuz, bu da bir kez daha ortaya çıktı. Biz düzgün, dürüst olun dediğimizde meğer kimlere neler anlatıyormuşuz. Biz kapıdan çıktıktan sonra kapı ardında çok daha farklı şeyler varmış."

 

AA

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