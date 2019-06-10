Sırada İzlanda var

A Milli Futbol Takımı, Son Dünya Şampiyonu Fransa’yı yenerek 3’te 3 yaptığı EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Laugardalsvöllur Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak.

Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak’ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak. Türkiye’nin yer aldığı grupta TSİ 21.45’te Andorra-Fransa ve Arnavutluk-Moldova maçları da oynanacak. Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor.

572. maç

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçıyla 572. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 300’ü resmi, 271’i özel 571 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 243’ü deplasmanda, 248’i evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 753 gol attı, kalesinde 820 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 571 karşılaşmanın 490’ını Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

2019’daki altıncı maç

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda karşılaşması ile 2019 yılındaki altıncı maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir’de Moldova’yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya’da oynadığı özel maçlarda Yunanistan’ı 2-1, Özbekistan’ı da 2-0’la geçti. Milli takım, Konya’da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yendi.

Şenol Güneş yönetimindeki 56. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı’nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 56. maçına İzlanda mücadelesiyle çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde 55 maçta milliler, 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 84 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

Türkiye-İzlanda rekabeti

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile şimdiye kadar yaptığı 11 maçın 2’sini kazandı. Milliler, 10’u resmi biri özel olmak üzere yaptıkları 11 maçta 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı. Altısı İzlanda’da, 5’i Türkiye’de oynanan bu maçlarda İzlanda’nın attığı 21 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak 2017’de Eskişehir’de oynanan maçı İzlanda 3-0 kazanmıştı.

İlk randevu 1980’de

İlk olarak 24 Eylül 1980’de 1982 Dünya Kupası Elemeleri’nde İzmir’de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı. Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988’de 1990 Dünya Kupası Elemeleri’nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

Son dakika golüyle EURO 2016’ya

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde de aynı grupta yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik’te 9 Eylül 2014’te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı. Milliler, 13 Ekim 2015’te, gruptaki son maçında Konya’da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan’ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı. İstanbul’da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde rakibini 5-0, 2015’te de Konya’da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde ise 1-0 mağlup etti. Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 6 maçın 5’ini kaybederken birinde ise berabere kaldı.